Tạm thời đóng cửa sân bay Buôn Mê Thuột sau sự cố máy bay Vietjet

Theo đó, trước mắt sân bay Buôn mê Thuột đã được phong toả, các chuyến bay đi và đến đây đều tạm thời dừng khai thác. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian sân bay sẽ được mở cửa trở lại. Cục Hàng không đã điều xe kích và kéo từ sân bay Nha Trang lên Buôn Mê Thuột, khoảng 9h sẽ có mặt ở sân bya để kéo tàu bay của Vietjet vào khu kỹ thuật. Đường băng bị hư hỏng không đáng kể. Do đó, khi máy bay được kéo đi, thì sân bay có thể khai thác trở lại.



Hiện, 2 lốp trước máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Cục Hàng không cho biết, lúc 23h03 phút ngày 29/11/2018, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet bay từ TPHCM đi Buôn Mê Thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng.Cụ thể, 2 bánh trước của tàu bay đã bị sự cố trong quá trình hạ cánh. Tàu bay đã dừng lại an toàn trên đường cất hạ cánh tại sân bay Buôn Mê Thuột.Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác. Toàn bộ 207 hành khách đã thoát hiểm an toàn, trong đó có 6 hành khách bị chấn thương đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để kiểm tra sức khoẻ kịp thời. Hiện có 4 hành khách đã được xuất viện với tình trạng sức khoẻ bình thường.Chuyến bay VJ356 được thực hiện bởi tàu bay A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653, được hãng hàng không Vietjet mới tiếp nhận từ nhà chế tạo Airbus và đưa vào khai thác thuơng mại từ ngày 15/11/2018 (2 tuần trước).Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai quy trình khẩn nguy cứu nạn ngay sau khi sự cố xảy ra và chỉ đạo các đơn vị liên quan, Hãng hàng không VJA, Tổng công ty Quản lý bay, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Cảng vụ HKMN và sân bay Buôn Mê Thuột thực hiện các giải pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, nhanh chóng thu thập thông tin, khắc phục hậu quả tại hiện trường và giải phóng tàu bay khỏi đường cất hạ cánh để tránh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay Buôn Mê Thuột.Cục Hàng không đã thành lập tổ điều tra để thực hiện công tác điều tra an toàn đối với sự cố máy bay của hãng hàng không Vietjet.