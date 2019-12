Tàu cạn vé Tết ngày cao điểm, máy bay bắt đầu khan 'giờ vàng'

Quảng cáo



Cụ thể, với chiều Nam – Bắc, còn khoảng 22.000 vé tàu đi từ ga Sài Gòn, Biên Hòa tới các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước Tết. Chủ yếu vé đi trong các ngày 14 - 17/1/2020 (tức 20 – 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) và ngày 22 - 23/1/2020 (tức 28 – 29 tháng Chạp).



Với chiều Bắc – Nam, hiện còn khoảng 66.800 vé từ ga Hà Nội đến Nha Trang đi tới ga Biên Hòa, Sài Gòn vào thời gian sau Tết, chủ yếu là các vé đi ngày 28 - 29/1/2020 (tức ngày 4-5 tháng Giêng năm Canh Tý) và từ ngày 2 - 9/2/2020 (tức ngày 9 – 16 tháng Giêng).



Dù vậy, theo đường sắt, số vé thường xuyên biến động, do khách đặt giữ chỗ không thanh toán, sau đó hệ thống tự động thu hồi lại và tiếp tục mở bán, gồm cả các ngày cao điểm đi trong dịp Tết Canh Tý 2020. Do đó, đường sắt khuyến nghị hành khách nên thường xuyên cập nhật tình hình vé theo nhu cầu tại các website bán vé của ngành, các ga, hoặc qua điện thoại bán vé của đường sắt.



Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), dịp Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh các đoàn tàu thường nhật, đường sắt tăng cường thêm 10 đôi tàu trên tuyến Bắc – Nam và 12 đôi tàu trên các đoạn nhu cầu cao (từ ga Sài Gòn/Hà Nội đi các tỉnh miền Trung). Tổng số chỗ cung ứng khoảng 287.000 chỗ. Mỗi khách được đặt mua tối đa 4 vé khứ hồi. Nếu đổi, trả vé trong ngày cao điểm sẽ bị khấu trừ 30% phí. Ngoài ra, đường sắt vẫn áp dụng miễn giảm giá vé cho các đối tượng chính sách, như học sinh, sinh viên, người có công…



Máy bay còn lựa chọn, nhưng giá cao



Về vé máy bay, theo khảo sát sáng 5/12, vé các chặng bay TPHCM – Hà Nội, hoặc TPHCM đi Vinh, Thanh Hoá, Hải Phòng… trong các ngày cao điểm Tết Âm lịch 2020 của các hãng hàng không cũng bắt đầu khan hiếm, hoặc giá cao (chủ yếu vé thương gia), bay vào ban đêm, còn một số chuyến bay giờ đi lại thuận lợi đã hết vé.



Theo Vietnam Airlines, dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2020, từ ngày 9/1 - 8/2/2020 (tức ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), hãng dự kiến bổ sung thêm 190.000 chỗ (tương đương gần 1.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa.



Jetstar Pacific cũng tăng thêm gần 40.000 chỗ (tương đương hơn 220 chuyến bay nội địa). Nếu tính cả các chuyến bay thường lệ, dịp cao điểm này, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) cung cấp gần 2,23 triệu chỗ (tương đương gần 12.000 chuyến bay).



Trong cùng thời gian, Bamboo Airways cũng tăng cường gần 700.000 chỗ (tương đương 3.600 chuyến bay) so với ngày thường. Tính chung cả các chuyến bay thường lệ, hãng này sẽ cung ứng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa.



Các chuyến bay tăng cường dịp cao điểm Tết chủ yếu tập trung vào các đường bay nhu cầu lớn, như: giữa Hà Nội - TPHCM/Phú Quốc/Vinh; giữa TPHCM - Đà Nẵng/Thanh Hóa/Vinh/Huế/Quảng Nam/Quy Nhơn…



Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé sớm để có nhiều lựa chọn với giá vé rẻ, nên mua trên website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá...



Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, hành khách nên làm thủ tục trước qua điện thoại, website, ứng dụng di động hoặc tại các quầy tự làm thủ tục tự động đặt ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Đồng thời, hành khách cũng nên lưu ý về cân nặng, số kiện hành lý được mang theo để tránh phát sinh chi phí.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội cho biết, dịp Tết Âm lịch năm nay người lao động được nghỉ 7 ngày, nên nhu cầu đi lại, du lịch cũng tăng cao. Theo đó, nhu cầu đi chơi ngắn ngày tăng cao, với các chuyến đi dài 1-2 ngày, với chi phí các tour chỉ từ 990.000 đồng, với các điểm đến miền Bắc như: Tràng An (Ninh Bình), Yên Tử, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); khu vực miền Trung có Huế, Đà Nẵng – Hội An, Nha Trang; miền Nam có Phú Quốc… Với các tour xuất ngoại, theo ông Bảy, các điểm đến như Bắc Kinh, Phượng Hoàng cổ trấn, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng được nhiều khách lựa chọn, với giá tour trọn gói từ 8,5 - 22,9 triệu đồng. Ngoài ra, các hãng lữu hành cũng tăng cường khai thác các tour đi châu Âu, khi nhu cầu của người Việt đi du lịch dịp Tết ngày càng tăng. Dịp này, các hãng lữ hành cũng tung các chiêu ưu đãi giá nếu khách đặt tour sớm.

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, tới ngày 4/12, vé tàu dịp Tết Âm lịch vẫn còn nhiều, nhưng chủ yếu các ngày thấp điểm xa Tết, chiều Bắc – Nam còn nhiều vé hơn chiều Nam – Bắc. Còn những ngày cao điểm nghỉ Tết vé cơ bản không còn nhiều.

Lê Hữu Việt