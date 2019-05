Thanh tra giá điện: Không phát hiện bất thường!

Tại buổi kiểm tra tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), các số liệu của đơn vị cho thấy sản lượng điện tiêu dùng tháng 4 tăng gần gấp đôi so với quý I là nguyên nhân chính dẫn đến khách hàng phải trả nhiều tiền hơn so với tháng trước đó. Báo cáo của EVNNPC cho thấy, sản lượng điện trung bình ngày trong tháng 4 đạt 202 triệu kWh, tăng 14 triệu kWh/ngày so với tháng 3. Sản lượng cực đại đạt 220,73 triệu kWh (ngày 25/4), thấp nhất là 177,57 triệu kWh (ngày 14/4).

Đại diện Ban kinh doanh của EVNNPC cho biết có 3 nguyên nhân chính làm tăng sản lượng điện tiêu dùng, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao như thời tiết nắng nóng, nhu cầu điện tăng cao đột biến; thời gian ghi chỉ số tháng 4 dài hơn tháng 3/2019 là 3 ngày và ảnh hưởng của quyết định điều chỉnh điện tăng giá điện ngày 20/3/2019.

Tại cuộc làm việc với Tổng công ty Điện lực TPHCM, đại diện tổng công ty cho biết, từ đầu tháng 3/2019, thời tiết nắng nóng liên tục. Sản lượng điện dùng cho sinh hoạt tháng 4 lên tới 947,85 triệu kWh, tăng 30,80% so với tháng 3. Sản lượng điện tiêu thụ cao nhất đạt kỷ lục vào ngày 24/4 là hơn 90 triệu kWh, tăng 10,98% so với ngày cao nhất năm 2018.

Báo cáo với đoàn công tác, theo đại diện EVNHCM, tiền điện của một số khách hàng và doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 4 có tăng so với tháng 3, nhưng đều nằm trong mức tăng của Quyết định 648 và chi phí sử dụng điện của khách hàng trong tháng 4 tăng do sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng cùng với cách tính giá điện mới tăng.

Thục Quyên