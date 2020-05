Thị trường BĐS các quý còn lại năm 2020 sẽ ra sao?

Mới đây, giới chuyên gia BĐS nhìn nhận thị trường căn hộ cao cấp và hạng sang sẽ ít nhiều gặp khó khăn trong thời gian tới. Lý do vì phân khúc này cần số tiền đầu tư khá lớn và tâm lý người dân ít bung tiền trong thời điểm xảy ra dịch bệnh như hiện nay. Ngoài ra, nguồn cung phân khúc này từ năm 2019 đã chiếm tỷ lệ cao nhất trong các phân khúc, chưa kể nguồn cung từ các dự án mới và việc bán ra để cắt lỗ đối với các nhà đầu tư dùng đòn bẩy kinh tế từ ngân hàng cũng sẽ đẩy lượng cung bị lệch pha so với lượng cầu, trong khi nhu cầu thị trường ở phân khúc này hiện không nhiều.

Trái lại, tại phân khúc căn hộ thứ cấp, nhiều chuyên gia và nhà môi giới BĐS cũng đánh giá, phân khúc này sẽ ít bán ra vì phần đông người mua để ở thực, đồng thời nguồn cung loại căn hộ này đã khan hiếm từ năm 2019 và dự báo nguồn cung năm 2020 cũng không gia tăng nhiều.

Từ các lý do trên, thị trường BĐS những ngày qua chứng kiến sự bán ra và có chiều hướng giảm giá nhẹ ở phân khúc cao cấp và hạng sang của một số nhà đầu tư. Dự báo, giá nhà phân khúc này sẽ có chiều hướng giảm rõ nét hơn vào cuốn năm nay. Đối với phân khúc nhà tầm trung, thị trường những ngày qua ghi nhận hầu như chưa có sự sụt giảm giá bán.

Picity High Park được phát triển bởi Tập đoàn Pi Group

Picity High Park tọa lạc tại mặt tiền đường Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân, quận 12, cách nút giao thông An Sương khoảng 8km, sát Quốc lộ 1A, gần QL13, QL22 và tuyến Ga Metro số 4 (Thạnh Xuân - Bến Thành). Mảng xanh tại đây được phân bố hài hòa, tích hợp nhiều tiện ích giữa 6 tòa tháp, nội khu có trường mầm non và tiểu học. Tất cả sẽ tạo được môi trường sống an lành và hiện đại.

Yếu tố đi lại thuận tiện còn được gia tăng bởi sắp tới đây, cầu sắt bắt qua sông Vàm Thuật (thay thế phà An Phú Đông) nối quận 12 với quận Gò Vấp sẽ được Chính quyền thực hiện. Đồng thời, CĐT Picity High Park còn xây dựng cầu đường từ dự án, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến trung tâm quận 12.