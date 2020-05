Thị trường khẩu trang bão hòa?

Chia sẻ tại hội thảo “Xuất khẩu dệt may trong bối cảnh COVID-19 - Giải đáp quy định về CE và FDA”, do Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) tổ chức chiều 4/5, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Vitas cho biết, đến hết tháng 4, kim ngạch dệt may của ngành đã giảm gần 30% so với tháng 3.