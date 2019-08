Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông báo cáo về xuống cấp sân bay Nội Bài

Quảng cáo

Theo đó, những ngày qua báo chí phản ánh về tình trạng xuống cấp của hạ tầng khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn) sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, việc đầu tư và sửa chữa tài sản khu bay đều tạm dừng do vướng mắc về cơ chế. Để đảm bảo an toàn khai thác, Cảng hàng không Nội Bài chỉ có thể thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và khắc phục sự cố của hệ thống sân đường.Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng.Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tình trạng xuống cấp hạ tầng khu ba của sân bay Nội Bài ngày càng nghiêm trọng, khi đường cất hạ cánh hằn lún vệt bánh tàu bay, phùi bù. Tương tự, các đường lăn cũng xuất hiện hiện tượng như vậy. Tuy nhiên, do phần này thuộc công sản, do nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư, sửa chữa, nên dù ACV có tiền cũng không thể dùng sữa chữa được.Điều tương tự cũng xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).Trước đó, từ năm 2017 tới nay, ACV đã có không ít báo cáo gửi Bộ GTVT về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hạ tầng khu bay 2 sân bay trên. Tuy nhiên, do vướng cơ chế nên ACV không thể bỏ tiền sửa được.Năm 2018, Bộ GTVT cũng có văn bản gửi Chính phủ về tình trạng trên và đề xuất trong khi ngân sách nhà nước khó khăn, có thể sử dụng tiền của ACV để đầu tư sửa chữa trước, sau đó ngân sách hoàn trả sau. Bộ GTVT tính toán, số vốn cần thiết khoảng 4.500 tỷ đồng.

Lê Hữu Việt