Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc tăng giá điện

Người dân phát hoảng vì giá điện tăng cao

Ngày 3/5, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Thanh Tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh giá điện.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua một số phương tiện thông tin đưa tin việc điều chỉnh mức giá bán điện và thu tiền điện gây nhiều bức xúc cho người dân, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua, làm rõ đúng, sai và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6-2019.

Như Tiền Phong phản ánh, chỉ mới vào đầu cao điểm mùa nắng nhưng nhiều hộ dân ở Hà Nội và TP. HCM "phát" hoảng khi nhận hoá đơn tiền điện tăng gấp đôi, thậm chí hơn 3 lần so với những tháng trước.

Về nguyên nhân chính làm cho hoá đơn tiền điện tăng cao, EVN cho rằng do lượng tiêu thụ tăng cộng số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn so với kỳ hóa đơn tháng 3 (chỉ có 28 ngày). Như vậy số ngày sử dụng điện nhiều hơn nên lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước…

Bên cạnh đó là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3/2019. Với mức tăng giá điện này, trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh, số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn.

Văn Kiên