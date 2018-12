Thuế ô tô 0%, hải quan vẫn vượt đích thu ngân sách nhờ xăng dầu

11 tháng, thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng gần 20.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp báo ngày 5/12, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, đến hết tháng 11/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán (283.000 tỷ đồng), bằng 97,00% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7,27% so với cùng kỳ 2017 (264.947 tỷ đồng).

Nguồn thu tăng, theo ông Hùng nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm đạt gần 440 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng nói, mặt hàng xăng dầu nhập khẩu tăng cả về lượng và giá trị cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp tăng thu ngân sách năm 2018. Tính chung 11 tháng đầu năm số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng gần 20.000 tỷ đồng so với dự toán, tăng 3.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 2017.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi và xử lý nợ thuế cũng góp phần tăng thu ngân sách cho ngành hải quan. Đến hết tháng 11, hải quan thu hồi nợ thuế đạt hơn 1.425 tỷ đồng. Các công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, giá, phân loại… bổ sung vào nguồn thu ngân sách khoảng 2.954 tỷ đồng.

FTA làm giảm thu 30.000 tỷ đồng

Với việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), nguồn thu ngân sách của Hải quan bị sụt giảm mạnh trong năm 2018. Theo ông Hùng, riêng với Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), dù 11 tháng đầu năm nay lượng nhập ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tăng nhưng thu thuế lại thấp vì tới 90% lượng nhập khẩu là từ các nước ASEAN, hưởng thuế nhập khẩu 0%. Thuế nhập khẩu giảm nên thuế tiêu thụ đặc biệt đánh trên thuế nhập khẩu cũng giảm.

“Dự toán, các FTA sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 30.000 tỷ đồng. Riêng 10 tháng đầu năm, chúng tôi tính toán đã giảm thu 25.800 tỷ đồng. Trong đó, thuế nhập khẩu giảm 12%, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm gần 3%” – ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, năm 2019 thu ngân sách sẽ tiếp tục ảnh hưởng bởi các FTA, nhất là CPTPP có khả năng sẽ áp dụng từ đầu năm 2019, hàng loạt dòng thuế sẽ tiếp tục giảm.

“Cùng với đó, năm 2019 Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đi vào hoạt đồng, chắc chắn kim ngạch nhập khẩu xăng dầu sẽ giảm so với năm nay. Đó là cái giảm thấy rõ, chưa kể giá xăng dầu những ngày gần đây đã liên tục giảm, nếu giảm tiếp cũng sẽ ảnh hưởng tới thu ngân sách” – ông Lưu Mạnh Tưởng cho biết thêm.

Vì thế, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, giải pháp được cơ quan này nhấn mạnh nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN trong thực hiện các thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tích cực đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường thu hồi nợ thuế... nhằm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra.

Tuấn Nguyễn