Trái cây nhập khẩu rẻ bất ngờ: Táo Mỹ còn gần 30.000 đồng/kg

Nhiều loại trái cây nhập khẩu đang có giá rẻ bất ngờ. Tại một siêu thị trên đường Quốc lộ 1A (quận Bình Tân, TP.HCM), rất nhiều trái cây nhập khẩu được bày bán với giá siêu rẻ. Cụ thể như, táo đỏ Mỹ chỉ có giá 29.900 đồng/kg, táo Queen có giá 49.000 đồng/kg, táo Pink cũng chỉ có giá 59.000 đồng/kg.

Sản phẩm nho đen không hạt, xuất xứ từ Úc có giá 99.900 đồng/kg, trong khi cùng sản phẩm này, các tiểu thương bán trái cây tại chợ truyền thống gần đó bán với giá đến 180.000 đồng/kg, gần gấp đôi so với giá tại siêu thị.

Hầu hết các sản phẩm đều ghi xuất xứ từ Úc, Hàn Quốc, Mỹ, Nam Phi… Như sản phẩm lê Forelle xuất xứ Nam Phi có giá chỉ 59.000 đồng/kg, sản phẩm cherry được quảng cáo là nhập khẩu từ Mỹ cũng được bán với giá 199.000 đồng cho hộp 200gr.

Chị Nguyễn Thu Hồng (ngụ đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, mỗi lần đi siêu thị đều bị “hấp dẫn” bởi các sản phẩm trái cây nhập ngoại với vẻ ngoài bắt mắt, vỏ trái bóng loáng, kích cỡ đồng nhau… trong khi giá bán rất rẻ.

Tuy nhiên, điều chị băn khoăn nhất vẫn là chất lượng sản phẩm khi mà giá bán rẻ đến mức khó hiểu, thậm chí, còn rẻ hơn nhiều loại trái cây vốn đang vào mùa thu hoạch của Việt Nam.

Nghi ngờ về xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm, chị Hồng đem các thắc mắc này hỏi nhân viên bán hàng. Thế nhưng, chị đều nhận được câu khẳng định là sản phẩm chất lượng, đúng xuất xứ.

“Nhưng xuất xứ thì siêu thị cũng chỉ ghi tên nước nhập khẩu, ngoài ra không có thông tin gì thêm. Người tiêu dùng muốn tìm hiểu chất lượng sản phẩm cũng không biết mò ở đâu”, chị Hồng thắc mắc.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, có đến 64% trái cây nhập khẩu vào Việt Nam đến từ Trung Quốc và Thái Lan.

Trong khi đó, theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, rau quả các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 5.2018 tăng 30% so với tháng 4.2018, đạt hơn 145 triệu USD. Tính tổng cộng cả 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 601 triệu USD.

Hai thị trường nhập khẩu rau quả nhiều nhất vào Việt Nam là Thái Lan và Trung Quốc với kim ngạch đạt hơn 385 triệu USD, chiếm hơn 64% tổng kim ngạch nhập mặt hàng này của Việt Nam.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 5.2018 tăng rất mạnh, khoảng 47% so với tháng 4.2018 và tăng 24% so với cùng kỳ 2017. Rau quả từ Mỹ nhập vào Việt Nam tính chung cả 5 tháng tăng hơn 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, lượng trái cây nhập khẩu từ một số thị trường mới như Brazil, New Zealand… vào Việt Nam cũng có mức tăng đột biến. Trong tháng 5 nhập khẩu rau quả từ Úc cũng tăng rất mạnh, khoảng 175%, đạt gần 13 triệu USD, do đó đã nâng kim ngạch của 5 tháng lên cao hơn 33 triệu USD, tăng 105% so với cùng kỳ.

Còn rau quả xuất xứ từ thị trường Brazil nhập vào Việt Nam cũng được chú ý đặc biệt với mức tăng rất mạnh 270% trong tháng 5. Nhập khẩu rau quả từ New Zealand trong tháng 5 tăng tới 103%, đạt hơn 7 triệu USD, nâng kim ngạch cả 5 tháng đầu năm tăng 23% so với cùng kỳ.

Theo Dân Việt