Trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp chuẩn 5 sao

Sở hữu không gian mở khoáng đạt, nhà hàng biển Atlantis là địa điểm lý tưởng cho những bữa tối ngoài trời lãng mạn. Nổi bật với tông màu xanh lam, Atlantis mang đậm phong cách Địa Trung Hải, chuyên phục vụ các món ăn nhẹ, salad, các món thịt và hải sản nướng tươi ngon. Từ đây, thực khách có thể vừa chiêm ngưỡng bờ biển diễm lệ, vừa nhâm nhi một ly rượu vang thượng hạng và thưởng thức món tôm hùm hấp dẫn.

Tour ẩm thực vòng quanh thế giới

Bên cạnh các nhà hàng phục vụ tinh hoa bản địa, khu nghỉ dưỡng còn sở hữu các quầy hàng đa phong cách, phục vụ đa dạng các món ăn quốc tế trên thế giới.

Nhà hàng ALMA Garden mang đến thực đơn buffet Âu-Á hấp dẫn

Tọa lạc tại trung tâm khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ALMA Garden mang đến thực đơn buffet đầy hấp dẫn, từ các món Âu-Á đa dạng như hải sản tươi sống, dimsum hấp, thịt nướng BBQ cho đến các món tráng miệng tươi ngon.

Trong khi đó, khu ẩm thực ALMA Food Court sở hữu tới 6 quầy ẩm thực khác nhau hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của thực khách. Có thể kể đến như nhà hàng An Nam với các món đặc sản Việt Nam, xe tải bán bánh burger lưu động kiểu Mỹ - Burger House, quầy gà rán Chicken ‘n Go, quầy kem gelato Three Scoops, quầy bánh mì Pháp French Bakery và quầy Espresso Bar phục vụ trà, cà phê và nước ép quả.