Trạm thu phí BOT Cầu Rác bất ngờ dừng thu phí

Trạm thu phí Cầu Rác trên Quốc lộ 1 được xây dựng để thu phí hoàn vốn cho dự án BOT Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh, dài 16km. Tổng mức đầu tư dự án ban đầu là 808 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư 708 tỷ đồng, do Tổng công ty Sông Đà là nhà đầu tư.



Tuy nhiên, sau khi quyết toán, tổng vốn dự án giảm còn 674 tỷ đồng. Thời gian thu phí ban đầu là 13 năm 10 tháng, sau quyết toán giảm còn 11 năm 1 tháng (tính từ ngày 1/1/2009).



Dự án khởi công xây dựng từ tháng 1/2015, đưa vào sử dụng và thu phí từ tháng 12/2015. Tuy nhiên, nhà đầu tư được thu phí từ năm 2009.

Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà-CTCP (nhà đầu tư) phải tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Cầu Rác (Km5394040, Quốc lộ1, xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh.Tổng cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí, và báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục Đường bộ.Tổng Công ty Sông Đà cũng có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí, tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình dự án.Nhà đầu tư phải tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao công trình.Nhà đầu tư báo cáo Tổng cục Đường bộ kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 23/2/2019.Đồng thời, nhà đầu tư phải khẩn trương bổ sung báo cáo, hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát số liệu theo hướng dẫn của Tổng cục; cử cán bộ phối hợp với Tổng cục Đường bộ tính toán lại phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án.Với các phương tiện đã mua vé hết tháng 2 và Quý I/2019 qua trạm thu phí Cầu Rác, nhà đầu tư phải tính toán và hoàn trả lại khách hàng và thu hồi vé đã bán; lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả để xác định chính xác số thu tháng 2 tại trạm thu phí.Về lý do tạm dừng thu phí, Tổng cục Đường bộ cho biết, dừng thu phí để các bên rà soát số liệu, quyết toán đợt 5 và tính toán lại phương án tài chính của dự án tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hiện còn nhiều nội dung về quyết toán đợt 5 và phương án tài chính dự án chưa được thống nhất giữa Tổng cục Đường bộ và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.“Để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án, Tổng cục Đường bộ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Cầu Rác từ 0h ngày 21/2/2019”, Tổng cục Đường bộ nêu.Trước đó, vào năm 2016, 2017, 2018, trạm thu phí BOT Cầu Rác cũng từng gặp phản ứng của lái xe, khi cho rằng trạm này đặt chưa đúng vị trí dự án. Khi trạm thu phí đặt trên Quốc lộ 1, nhưng lại thu phí thu hồi vốn cho dự án tuyến thánh TP Hà Tĩnh.

Lê Hữu Việt