Trung Quốc giảm thu mua, giá cá tra tụt mạnh

Mức giá cao nhất hiện trong khoảng 25.000 -27.000 đồng/kg (với cá loại I) tại các vùng sản xuất như An Giang, Vĩnh Long, Ðồng Tháp...., giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với tháng trước, giảm 7000-8.000 đồng so với thời kỳ giá cá tra đạt đỉnh 33.000-34.000 đồng/kg hồi tháng 3-4. Giá cá nguyên liệu giảm là do các thị trường nhập khẩu đã giảm nhu cầu mua.

Ðặc biệt, nhà nhập khẩu lớn là Trung Quốc đã tạm ngừng thu mua cá tra để tiêu thụ hết lượng hàng đã nhập trước đó. Do vậy, nhiều doanh nghiệp giảm thu mua cá tra nguyên liệu từ các hộ nuôi, dù trong giai đoạn thời tiết thuận lợi để thả đợt cá giống mới.

Tuy nhiên, dự báo giá cá tra từ nay đến cuối năm sẽ vẫn ở mức có lãi cho người nuôi. Trong 7 tháng đầu năm 2018, sản lượng cá tra tại Ðồng bằng sông Cửu Long ước đạt 782 nghìn tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nam Khánh