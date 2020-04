Trung Quốc trở lại là thị trường số 1 của xuất khẩu cá tra Việt Nam

Quảng cáo

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam ngày 22/4 cho biết, ba tháng đầu năm nay, dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ tới XK cá tra Việt Nam sang nhiều thị trường, tổng giá trị XK cá tra quý I/2020 đạt 334 triệu USD, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước.



Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực đã trở lại từ tháng 3 khi ghi nhận giá trị XK cá tra sang hai thị trường lớn là Trung Quốc - Hồng Kông và Mỹ tăng trưởng khá tốt. Trong đó, giá trị XK cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông tháng 3/2020 đã tăng đến 109% so với tháng 1/2020.

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: Cảnh Kỳ

Tính đến hết tháng 3/2020, giá trị XK sang Trung Quốc - Hồng Kông đạt 63,2 triệu USD, chiếm 18,9% tổng giá trị XK cá tra và vượt qua Mỹ để trở lại là thị trường XK lớn nhất của cá tra Việt. Mặc dù vẫn giảm 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái, song đây là mức XK lạc quan so với những ngày đầu năm. Dự báo trong quý II/2020, XK cá tra sang thị trường này sẽ khôi phục mạnh và tăng từ 30-40% so với cùng kỳ năm 2019.

Với thị trường Mỹ, giá trị XK cá tra tháng 3/2020 đạt 23 triệu USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ 2019. Tính hết tháng 3/2020, giá trị XK sang Mỹ đạt 61,7 triệu USD, chiếm 18,5% tổng XK cá tra. Mặc dù vẫn giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã cho thấy phản ứng tích cực từ thị trường này. Hy vọng trong quý II, giá trị XK cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ vượt lên tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, kể từ tháng 2 và 3, dịch COVID-19 làm đảo lộn hoạt động vận tải, phân phối cũng như hoạt động kinh doanh của các nước EU, XK cá tra sang thị trường này bị ảnh hưởng ngày càng rõ.

Qúy đầu năm nay, giá trị XK cá tra sang EU đạt gần 36,5 triệu USD, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cạnh đó, XK cá tra sang các thị trường lớn khác như ASEAN, Brazil, Mexico, Colombia, Australia vẫn giảm mạnh.

Theo tìm hiểu của PV Tiền phong, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL từ hai tháng nay vẫn dao động mức 18.000-18.500 đồng/kg, vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và ở mức giá này người nuôi vẫn lỗ trên 3.000 đồng/kg.

Do tình hình một số thị trường XK đang tạm lắng, cộng với hạn hán và xâm nhập mặn khiến cả nhà máy và người dân giảm thả nuôi, sản lượng thu hoạch sắp tới có thể giảm, song đây là điều kiện để giá cá tra nguyên liệu có thể tăng. Mặt khác, tín hiệu lạc quan đang trở lại ở một số thị trường lớn, hy vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất, XK trở lại trong thời gian tới.

Cảnh Kỳ