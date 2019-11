Tỷ phú Bloomberg sở hữu khối tài sản khổng lồ, giàu gấp 17 lần ông Trump

Sau nhiều năm cống hiến, ông đã được cân nhắc lên những chức vụ cao cấp. Tới năm 1978, ông được chỉ định vào vị trí điều hành mảng công nghệ thông tin của ngân hàng. Ba năm sau, ông rời ngân hàng và được nhận khoản trợ cấp thôi việc 10 triệu USD.



Với một phần khoản tiền này cùng với kinh nghiệm làm việc tại phố Wall, ông Bloomberg đã quyết định khởi nghiệp bằng việc thành lập công ty công nghệ thông tin tài chính Innovative Market Solutions, tiền thân của Bloomberg LP. Mục tiêu của công ty này là cung cấp công cụ giúp các nhà giao dịch tài chính có thể dễ dàng tiếp cận thông tin của thị trường đầu tư.



Trong suốt thập niên 1980, Bloomberg LP đã thành công vang dội. Năm 1989, nó được định giá 2 tỷ USD. Ông Bloomberg lúc này tiếp tục mở rộng quy mô tập đoàn sang lĩnh vực truyền thông và truyền hình với Bloomberg News và Bloomberg TV.



Cho tới nay, Bloomberg LP đã trở thành một “đế chế” truyền thông, khẳng định tầm nhìn và sự thành công của ông Bloomberg hàng chục năm trước. Câu chuyện của ông Bloomberg được đánh giá là truyền cảm hứng với các cử tri Mỹ vì ông bắt đầu từ con số 0 và trở thành một trong những cái tên đình đám nhất hiện tại.



Sự nghiệp chính trị thành công

Ông Bloomberg tại trụ sở chiến dịch tranh cử thị trưởng New York năm 2001. Ảnh: Reuters

Năm 2001, ông Bloomberg chính thức tham gia chính trị, chạy đua cho chức thị trưởng thành phố New York với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa. Tại một bang mà đảng Dân chủ chiếm ưu thế, tỷ phú người Mỹ đã giành chiến thắng và đắc cử chỉ vài tuần sau thảm kịch khủng bố 11/9.



Khi làm chính trị, ông Bloomberg - lúc này đã là tỷ phú - chỉ nhận mức lương 1 USD tượng trưng trong suốt 12 năm đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Theo thống kê của New York Times, trong hơn 1 thập niên lãnh đạo New York, ông có thể đã nhận về 2,7 triệu USD tiền lương.



Thậm chí, ông Bloomberg còn tự bỏ tiền túi ra trong thời gian làm thị trưởng vì không muốn sử dụng vào tiền quỹ công.



Năm 2007, ông tuyên bố rút khỏi đảng Cộng hòa. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, tỷ phú truyền thông cho biết trong phần lớn cuộc đời, ông là thành viên đảng Dân chủ.



Đóng góp từ thiện ấn tượng