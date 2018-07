USD 'chợ đen' đã hạ nhiệt

Sáng 17/7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố giảm mạnh 10 đồng so với hôm qua, xuống mức 22.643 VND/USD. Trong khi đó, Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên tỷ giá bán USD ở mức 22.700-23.050 VND/USD, thấp hơn 30-50 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Với biên độ +/-3%, tỷ giá VND/USD các ngân hàng được phép giao dịch hôm nay trong khoảng 21.964-23.322 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Hiện, giá mua bán USD tại các ngân hàng không có nhiều biến động, hiện được giao dịch quanh mức 23.000-23.020 VND/USD chiều mua và 23.080-23.100 VND/USD chiều bán.

Vietcombank giữ nguyên mức niêm yết ngày hôm qua tại 23.010-23.080 VND/USD (mua vào – bán ra); BIDV cũng không thay đổi với giá 23.015-23.085 VND/USD (mua vào – bán ra); Eximbank giao dịch với giá 23.000-23.090 VND/USD (mua vào – bán ra); VietinBank điều chỉnh giảm nhẹ 1 đồng xuống 23.005-23.085 VND/USD (mua vào – bán ra) so với phiên giao dịch trước.

ACB và Sacombank là 2 nhà băng hiện niêm yết giá bán USD ở mức cao nhất. Cụ thể, tỷ giá tại 2 ngân hàng này hiện lần lượt là 23.020-23.100 VND/USD và 23.000-23.101 VND/USD (mua vào – bán ra).

Trên thị trường tự do, giá bán USD đã giảm mạnh từ mốc 23.300 VND/USD lập được hôm thứ 7 tuần trước xuống còn 23.240 VND/USD. Giá mua vào USD cũng đã giảm xuống còn 23.225 VND/USD.

Hiện tại, giới đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là yếu tố quan trọng tác động lên thị trường tài chính và hàng hóa trong thời gian qua và trong thời gian tới.

Trong tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ tiếp tục từng bước nâng lãi suất cơ bản nhờ dự báo nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn tăng trưởng vững chắc trong nửa đầu năm nay.

Uyên Phương