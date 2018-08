VEAM thay Tổng giám đốc

Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa cho biết quyết định của HĐQT thay đổi nhân sự Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Ông Trần Ngọc Hà sẽ tạm dừng nhiệm vụ điều hành với chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 8/8/2018. HĐQT đồng thời bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Ngô Văn Tuyển đảm nhận công việc của Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của VEAM trong thời gian ở vị trí đứng đầu ban điều hành Tổng công ty.

Ông Ngô Văn Tuyển (58 tuổi) công tác tại VEAM ở vị trí Phó Tổng giám đốc từ năm 2010 tới nay. Ông là thành viên HĐQT kiêm người đại diện vốn góp (17%) VEAM, đồng thời cũng đang đảm nhiệm vị trí thành viên HĐTV của Công ty TNHH Honda Việt Nam.

Trước khi làm viêc tại VEAM, ông Tuyển cũng đã có thời gian làm Giám đốc Công ty Diesel Sông Công, Phó Tổng giám đốc Công ty Ford Việt Nam.

Gần 88,5% vốn VEAM hiện do Bộ Công Thương sở hữu. Đây cũng là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương có lợi nhuận lớn thứ 3, chỉ sau hai doanh nghiệp ngành bia là Sabeco và Habeco. Quyết định thay đổi nhân sự Tổng giám đốc được HĐQT đưa ra ngay sau khi Bộ Công Thương có chỉ đạo về công tác cán bộ tại doanh nghiệp này.

Theo Báo Xây dựng, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có kết luận ngày 3/8 yêu cầu bộ phận đại diện vốn nhà nước tại có ý kiến để HĐQT VEAM tạm dừng nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc Trần Ngọc Hà; giao ông Ngô Văn Tuyển đảm nhiệm thay vị trí.

Văn bản chỉ đạo cũng đề nghị bộ phận đại diện vốn giới thiệu ông Lê Hữu Phúc, để Honda Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ nhất Cty Honda Việt Nam. Ông Lê Hữu Phúc cũng là nhân sự mới vừa được bầu làm đại diện phần vốn nhà nước và thành viên HĐQT VEAM tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vừa qua.

Ngoài việc tạm dừng chức vụ Tổng giám đốc, ông Hà được giao tập trung vào công tác thu hồi nợ và bán hàng đối với lô hàng sản xuất từ lô 3.000 bộ linh kiện và phụ tùng xe Huyndai Might mua từ Công ty CP Dịch vụ thương mại TCG.

Vấn đề này đã được Ban Kiểm soát nêu ra trong báo cáo ở kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Theo giải thích của ban lãnh đạo, lý do VEAM mua 3.000 bộ linh kiện và phụ tùng xe Huyndai Might trị giá 1.600 tỷ đồng là để trữ xe tải tiêu chuẩn Euro 2 bán trong năm 2018. Việc đăng kiểm đối với các dòng xe trên đã ngừng từ đầu năm nay. Số xe Huyndai Might được mua và hoàn tất đăng kiểm trước 1/1/2018. VEAM chỉ đặt cọc trước 5% (80 tỷ đồng) trước cho lô xe này.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, việc nhập xe kinh doanh là hoạt động kinh doanh thông thường của Nhà máy VEAM Motor. Tuy nhiên, tồn kho đã tăng lên cao vượt so với kế hoạch ban đầu sau quyết định mua lô xe trên. VEAM đã bán khoảng 1/3 số xe trong nửa đầu năm. Gần 2.000 xe còn lại dự kiến bán xong vào cuối năm 2018, ước thu lãi 112 tỷ đồng (37 triệu đồng/xe). Chia sẻ với phóng viên NDH mới đây, ông Tuyển cũng cho biết VEAM tiếp tục tiêu thụ được khoảng 200 - 300 xe mỗi tháng.

Dự kiến vào ngày 31/8 tới đây, VEAM sẽ chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông. Với tỷ lệ 3,8%, Tổng công ty sẽ chi trả gần 492 tỷ đồng, riêng Bộ Công Thương nhận về 435 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 9/8.