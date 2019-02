VEC bất nhất khi phát ngôn vụ cấm xe vĩnh viễn lên cao tốc

Theo VEC, thời gian qua đã thực hiện từ chối phục vụ có thời hạn một số phương tiện vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc, như xe quá khổ, quá tải, xe dừng bắt khách dọc đường.

Phản hồi của VEC được phát đi sau khi dư luận có nhiều ý kiến về thông tin VEC cấm vĩnh viễn 2 ô tô đi các cao tốc của đơn vị này quản lý là trái luật. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cũng khẳng định, nếu VEC quyết định cấm ô tô đi cao tốc là sai thẩm quyền, Tổng cục sẽ thu hồi nếu quyết định đã ký.Chỉ hơn 1 ngày trước đó, lãnh đạo VEC còn khẳng định với PV Tiền Phong, việc từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô gây rối là có cơ sở, theo Quyết định 13/QĐ-VEC-HĐTV ngày 10/01/2019 của Hội đồng Thành viên VEC, trên cơ sở Nghị định 32/2014, và Thông tư 90/2014.Về sự việc 2 ô tô gây rối trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây diễn ra chiều 10/2, VEC cho biết, ngày 11/2 nhận được văn bản báo cáo sự việc của Cty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE). Trong đó, VECE đề xuất VEC xem xét từ chối phục vụ vô thời hạn đối với 2 phương tiện trên đi tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác.Tuy nhiên, qua xem xét, VEC nhận thấy đề xuất trên chưa đủ cơ sở pháp lý. Do đó, ngày 12/2, VEC đã có văn bản trả lời VEC E.VEC cũng khẳng định, đến thời điểm này, VEC và VEC E chưa có bất cứ quyết định chính thức nào từ chối phục vụ đối với 2 phương tiện, hoặc chủ phương tiện trên.Trước đó, vào 18h20' ngày 10/2 (mùng 6 Tết), xe ô tô BKS 51A-55850 tới trạm thu phí Long Phước (cao tốc TPHCM – Dầu Giây), tài xế cố tình không mua vé và dừng xe tại trạm thu phí. Sau đó, một số người già, trẻ nhỏ trên xe xuống khu vực trạm thu phí để gây rối, lôi kéo và chặn các phương tiện khác gây ùn tắc giao thông.Sau đó, có thêm ô tô 51C-78196 và 51G-77256 cũng có hành vi tương tự.Dù nhân viên thu phí đã giải thích lý do tuyến đường cao tốc lưu thông chậm, nhưng tài xế xe 51A-55850 và 51G-77256 không chấp hành, còn có hành vi đập phá tài sản, dọa đánh nhân viên trạm thu phí...VECE sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) để xử lý theo quy định.

Lê Hữu Việt