Vì sao 'Vàng trắng' Lý Sơn rớt giá thê thảm?

Tại thời điểm này, người dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang bước vào vụ thu hoạch tỏi đông xuân 2019 – 2020. Năm nay người dân huyện đảo trồng được hơn 320 ha diện tích tỏi. Thế nhưng tỏi được mùa, năng suất tăng nhưng người dân vẫn buồn với điệp khúc được mùa mất giá.

Giá tỏi tươi đầu vụ được thương lái thu mua dao động từ 75 - 80 nghìn đồng/kg.



Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó giá tỏi bắt đầu giảm mạnh. Đến thời điểm hiện tại giá tỏi tươi đang ở mức 40 - 45 nghìn đồng/kg, đây là mức giá rất thấp so với những năm trước.

Chị Nguyễn Thị Thúy, trú xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Vụ tỏi năm này gia đình đầu tư gần 100 triệu đồng để sản xuất 5 sào tỏi. Năm nay tuy có khó khăn về nguồn nước bù lại sâu bệnh cũng hạn chế, không có dịch hại nên tỏi phát triển rất tốt”.

Tỏi tươi Lý Sơn hiện ở mức giá thấp nhất so với những năm trước - ảnh Nguyễn Ngọc

“Với 5 sào tỏi, gia đình tôi thu được khoảng 2 tấn tỏi tươi. Sau khi thu hoạch, gia đình cũng chỉ bán một phần sản lượng tỏi để thanh toán chi phí đầu tư cho vụ mùa vừa rồi. Phần còn lại được tích trữ bán dần đến vụ tỏi năm sau, nhưng không ngờ giá tỏi sụt giảm quá mạnh. Riêng gần 1 tháng qua giá tỏi chỉ còn 40 - 45 nghìn đồng/kg. Cũng chẳng hiểu tại sao giá tỏi lại thấp đến vậy. Với mức giá này thì những người trồng tỏi như tôi hầu như không có lời”, chị Thúy buồn bã nói.Cùng với nỗi buồn ấy, bà lê Thị Thắm, (trú xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) cũng thở dài: “Vụ tỏi năm nay, năng suất cao hơn năm ngoái, nhưng giá rất rẻ nên hầu hết người dân hạn chế bán sản phẩm tỏi tươi. Gia đình tôi cũng không bán để thu hoạch về rồi phơi khô chờ giá lên mới bán”.

Ông Đặng Tấn Thành - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, cho biết, vụ đông xuân 2019-2020, diện tích trồng tỏi ở Lý Sơn là 325ha. Do thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt nên năng suất dự kiến đạt khoảng 85 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 2.400 tấn.

Huyện Lý Sơn đang xây dựng Đề án liên kết với các DN để bao tiêu sản phẩm - ảnh Nguyễn Ngọc

“Nguyên nhân dẫn đến việc tỏi Lý Sơn được mùa mất giá là do thị trường ảm đạm, lượng khách du lịch ra đảo Lý Sơn giảm mạnh so với mọi năm dẫn đến sức mua của người dân và du khách giảm. Đồng thời do giá cả thị trường lên xuống thất thường. Về tình trạng được mùa mất giá, hiện nay huyện đang xây dựng đề án và sắp triển khai liên kết với các doanh nghiệp nhằm bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá cao”, ông Thành nói.