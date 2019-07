Vì sao Vietnam Airlines đổi hành lý cân sang kiện?

Quảng cáo

Theo đó, thay vì hành lý được mang theo vài kiện hành lý nếu tổng số cân không vượt quá quy định, thì từ tháng 8 tới, khách hàng chỉ mang đúng số kiện theo quy định mới và được mang nhiều hơn. Điều này yêu cầu hành khách phải đóng gói đồ đạc kỹ lưỡng hơn trước khi thực hiện chuyến bay.Ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Tiếp thị và bán sản phẩm của Vietnam Airlines cho biết, hãng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chuyển đổi hành lý hệ kiện. Theo đó, số cân của hành lý xách tay và ký gửi sẽ tăng lên, nhưng kiện sẽ giảm xuống. Do đó, ông Tuấn lưu ý hành khách cần chuẩn bị trước cho chuyến đi, gói đồ gọn gàng.“Việc chuyển đổi quy định hành lý kể trên sẽ không làm tăng giá vé máy bay so với quy định trước nay. Riêng với những kiện hành lý vượt trọng lượng, vượt số kiện, phần vượt này hành khách sẽ phải trả thêm cước”, ông Tuấn nói. Đo đó, ông Tuấn hy vọng hành khách có thể tìm hiểu kỹ quy định đóng gói hành lý trước khi thực hiện chuyến bay.Với hành lý ký gửi, khách Thương gia được mang hành lý miễn cước một kiện 32kg trên đường bay nội địa Việt Nam, Đông Nam Á, và 2 kiện 32kg trên các đường bay Đông Bắc Á, châu Âu, Australia, châu Mỹ.Khách hạng Phổ thông được mang một kiện 23kg (trước đây là 20kg) trên đường bay nội địa Việt Nam, Đông Bắc Á, châu Âu, Australia và 2 kiện 23kg trên các đường bay Nhật Bản, châu Mỹ. Các đường bay này khách hạng phổ thông đặc biệt được mang 2 kiện 23km.Đối với hành lý xách tay, khách Phổ thông được mang 1 kiện hành lý xách tay trong lượng tối đa 12kg (trước đây chỉ 7kg), khách Phổ thông đặc biệt và Thương gia được mang 2 kiện hành lý xách tay trọng lượng tối đa 18kg (trước đây là 2 kiện tối đa 14kg).Theo ông Tuấn, chính sách hành lý hệ kiện là quy định hiện được áp dụng rộng rãi bởi nhiều hãng hàng không quốc tế trên toàn thế giới, như Air France, Aeroflot, British Airways, Lufthansa, All Nippon Airways, Korean Air…Việc chuyển đổi sang hành lý hệ kiện sẽ đồng nhất chính sách của Vietnam Airlines với các hãng hàng không lớn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách bay nối chuyến trên các hãng khác.

Lê Hữu Việt