Việt Nam có 4 tỷ phú lọt danh sách của Forbes

Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2020. Trong đó, Việt Nam có 4 đại diện là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan không còn trong danh sách 2020.

Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 18/3.

Năm nay cũng là lần đầu tiên số lượng tỷ phú của Việt Nam giảm so với năm trước đó. Không chỉ về số lượng, tổng tài sản của 4 tỷ phú cũng giảm 2,1 tỷ USD so với năm 2019, chủ yếu do biến động bất thường của thị trường chứng khoán trong ba tháng đầu năm.

2020 là năm thứ 8 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes, với tài sản 5,6 tỷ USD, đứng thứ 286 thế giới, giảm 1 tỷ USD so với năm ngoái. Ông lần đầu được Forbes vinh danh năm 2013, với 1,5 tỷ USD, ở vị trí 974.

Đứng vị trí thứ hai là CEO của Vietjet Air. Năm nay là lần thứ tư bà Thảo góp mặt trong danh sách tỷ phú, với tài sản 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1.001, giảm 200 triệu USD so với năm 2019. Bà Thảo hiện giữ vai trò phó chủ tịch HĐQT HDBank, phó chủ tịch và CEO của Hãng hàng không VietJet Air.

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương lần đầu vào danh sách của Forbes năm 2018, hiện sở hữu 1,5 tỷ USD, xếp thứ 1.415 thế giới. Tương tự hai tỷ phú trên, tài sản của ông Dương cũng giảm 200 triệu USD so với năm 2019.

Ở vị trí thứ tư, ông Hồ Hùng Anh lần thứ hai góp mặt trong danh sách này. So với năm 2019, tài sản của ông Hùng Anh giảm 700 triệu USD, còn 1 tỷ USD, đứng vị trí 1.990.