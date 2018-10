Vietjet tiếp tục báo lãi ‘khủng’

Theo đó, chỉ trong 3 tháng quý 3 vừa qua, Vietjet đạt doanh thu xấp xỉ 12.713 tỷ đồng (tăng 105% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu vận tải hàng không trong quý đạt 8.901 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ), với tỷ lệ lấp đầy chỗ đạt xấp xỉ 89%.Lợi nhuận sau thuế trong lĩnh vực vận tải hàng không đạt 1.094 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái).Các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cũng tăng trưởng mạnh với doanh thu 2.177 tỷ đồng (tăng 55%).Tính tổng 9 tháng đầu năm 2018, Vietjet đã khai thác 89.690 chuyến bay, vận chuyển hơn 16,8 triệu hành khách, tổng doanh thu đạt 33.934 ngàn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3.681 tỷ đồng (tăng 33%).Trong đó, doanh thu vận tải hàng không đạt 25.413 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.280 tỷ đồng.Vietjet hiện đang khai thác 103 đường bay, trong đó có 39 đường nội địa và 64 đường quốc tế.

Lê Hữu Việt