Vietnam Airlines đổi lịch bay đi Nhật do bão

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão mạnh có tên quốc tế Jongdari tại Nhật Bản, để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay của Nhật Bản trong ngày 29/7.Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ cất, hạ cánh từ 1 giờ 30 phút đến 7 tiếng, của 6 chuyến bay giữa TPHCM/Hà Nội và Nagoya/Osaka, bao gồm: VN340, VN346, VN320, VN330, VN321 và VN331.Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng của cơn bão Jongdari sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác do hãng khai thác (khi còn chỗ).Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.Bên cạnh đó, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ Nhật Bản trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão Jongdari và tình hình thời tiết xấu.

Lê Hữu Việt