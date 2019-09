Vietnam Airlines được cấp phép bay thẳng đến Mỹ

Quảng cáo

Theo đó, Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM tới một số điểm đến của Mỹ thông qua các điểm trung chuyển tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Vietnam Airlines được vận hành các chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas-Fort Worth. Hãng cũng có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố Vancouver, Montreal và Toronto của Canada.Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã được Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) trao chứng nhận đạt năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1).Theo kế hoạch, từ tháng 10 tới, Vietnam Airlines và hãng hàng không lớn thứ hai tại Mỹ - Delta Air Lines sẽ mở rộng hợp tác liên danh linh hoạt hai chiều. Theo đó, hai hãng sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống vận hành trong tháng 9/2019. Dự kiến từ tháng 10/2019, sau khi hệ thống của Vietnam Airlines được đánh giá đạt tiêu chuẩn để đi vào hoạt động, Delta Air Lines sẽ triển khai bán vé các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác giữa Hà Nội - Tokyo để phục vụ hành khách có nhu cầu nối chuyến đến Mỹ.Đây là những bước đầu tiên để Vietnam Airlines thăm dò thị trường Việt Nam - Mỹ, đồng thời tạo thói quen cho hành khách bay đến Mỹ trên các chuyến bay mang số hiệu của Vietnam Airlines.

Lê Hữu Việt