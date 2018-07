Viettel vinh danh 8 tập thể, 8 cá nhân xuất sắc toàn cầu

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đã tổ chức sự kiện tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc, có đóng góp nổi bật, đột phá cho tập đoàn trong năm 2017. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tìm ra những cá nhân, tập thể ưu tú nhất và năm 2018 là năm đầu tiên có tên gọi “The Best of Viettel”. Những cá nhân được vinh danh tại “The Best of Viettel” được thưởng 100 triệu đồng và một chuyến học tập tại nước ngoài trị giá 100 triệu.

Tại sự kiện này, Viettel đã trao giải thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc toàn cầu. Đây là những đại diện không ngừng cải tiến trong công việc với cách nghĩ mới, cách làm mới trong công việc, vượt qua giới hạn an toàn của bản thân và tạo nên những kết quả phi thường cho Viettel.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Viettel phát biểu tại lễ vinh danh Phát biểu tại lễ vinh danh “The Best of Viettel”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Viettel khẳng định: “Trong khi viễn thông thế giới tăng trưởng rất thấp, chỉ một vài %, thì Viettel đã lấy lại được đà phát triển doanh thu với mức tăng trưởng tiệm cận 2 con số. Đó thành tựu rất hiếm đối với một doanh nghiệp viễn thông lớn, bởi Viettel có những người lao động tận tâm nhất đã luôn xây dựng, gìn giữ và bảo vệ Viettel theo những cách rất riêng của mình”.

Những cá nhân, tập thể được vinh danh rất khác nhau về vị trí, tính chất công việc, mục tiêu, nhiệm vụ. Những giá trị mà họ đại diện cũng ở những khía cạnh rất khác nhau của văn hoá Viettel. Những thành tích cũng không thể so sánh trực tiếp nhiều ít, cao thấp. Nhưng Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Tôi nhận thấy rằng, tất cả những câu chuyện ấy đều toát lên một điểm chung. Đó là niềm tin. Niềm tin không giới hạn vào chính mình và tổ chức của mình. Hãy xóa bỏ những giới hạn và tìm cách vượt qua những điều không thể. Chỉ cần tin rằng mình có thể, chúng ta sẽ làm được điều mình muốn làm”.

Điểm nổi bật trong số các tập thể, cá nhân được vinh danh lần này là có nhiều đại diện đến từ các lĩnh vực mới của Viettel như công nghiệp quốc phòng có tập thể Viện Ra da, thuộc Viện nghiên cứu và phát triển Viettel, tập thể Trung tâm đầu tự dẫn thuộc Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, lĩnh vực công nghiệp điện tử viễn thông có Trung tâm OCS thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng, lĩnh vực an ninh mạng có Trung tâm không gian mạng…

The Best of Viettel năm nay cũng tôn vinh những người đã làm nên sự kiện, thành tựu có ý nghĩa lớn với xã hội. Đó là Ban Quản lý dự án hạ tầng viễn thông – Tổng công ty VTNet, đơn vị đã hoàn thành phát sóng gần 36.000 trạm trong 6 tháng, giúp Viettel triển khai mạng 4G với tốc độ nhanh nhất thế giới…

Trong danh sách cá nhân xuất sắc được vinh danh có anh Phạm Tuấn Anh (Phó GĐ Trung tâm OCS, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Mạng). Anh là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng thành công vOCS3.0 (hệ thống tính cước theo thời gian thực lớn nhất thế giới), giúp Viettel trở thành 1 trong 5 nhà sản xuất thiết bị viễn thông của thế giới.

Viettel còn tôn vinh cả những cơ chế, chính sách có hiệu quả cao. Đó là chị Tôn Bích Ngọc (Phó phòng Marketting và Phát triển sản phẩm Cố định băng rộng, Viettel Telecom) – người tạo ra khung chính sách, “cởi trói” cho kinh doanh cố định băng rộng, góp phần tạo ra sự phát triển bùng nổ ở khắp các tỉnh thành với tốc độ tới 46%.

Cũng tại lễ tôn vinh “The Best of Viettel”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng chính thức công bố thông điệp “Viettel 30 năm - Niềm tin không giới hạn” cho lễ kỷ niệm Viettel tròn 30 tuổi.

Theo đó, thi đua năm 2018 là: Hãy nhận việc khó nhất, Hãy trở thành những người giỏi nhất, hãy tìm những người giỏi nhất, Hãy áp dụng những công nghệ mới nhất. Tạo ra sự tăng trưởng 2 con số ở tất cả các đơn vị của Tập đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng truyền thông điệp: “Mỗi người, mỗi đơn vị, tuỳ theo công việc của mình, hãy đặt mục tiêu cao hơn cho chính mình, cao đến mức phải thay đổi cách làm, phải đột phá trong cách làm, phải mở rộng không gian sống, cao đến mức để mỗi người bình thường trở thành phi thường. Và do vậy mà Viettel trở thành một tập đoàn hùng mạnh, phụng sự Tổ quốc”.

8 tập thể xuất sắc Trung tâm Không gian mạng Viettel; Viện ra đa, Viện nghiên cứu & Phát triển Viettel; Trung tâm OCS, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel; Viettel Cà Mau, Tổng công ty Viễn thông Viettel; Ban Quản lý dự án hạ tầng viễn thông, Tổng công ty Mạng lưới Viettel; Công ty Viettel Unitel, Tổng công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel; Trung tâm Đầu tự dẫn và điều khiển, Viện Hàng không vũ trụ Viettel; Trung tâm Kỹ thuật Thanh Hóa, thuộc Công ty Cổ phần Công trình Viettel. 8 cá nhân xuất sắc Đồng chí Doãn Thế Hiệp, Giám đốc Bưu chính Kiên Giang, Tổng công ty Bưu chính Viettel; Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm OCS, Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Mạng; Tôn Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Phòng Marketting và Phát triển sản phẩm Cố Định Băng rộng/Khối Khách hàng cá nhân & Hộ gia đình/ Viettel Telecom; Rueda Sequeiros Jose Antonio, Phó trưởng phòng Tài chính Công ty Viettel Peru; Mai Xuân Cường, Trưởng phòng An ninh hệ thống và ứng dụng, Trung tâm An ninh mạng; Nguyễn Đức Dũng, Kỹ sư truyền tải IP, Trung tâm Vận hành Khai thác Toàn Cầu, Tổng công ty Mạng lưới; Lê Thị Hằng, Phó giám đốc Trung tâm Đầu tự dẫn và Điều khiển, Viện HKVT; Dương Quang Đông, Trợ lý tài chính, Ban Tài chính kế toán Tập đoàn.

Thục Quyên