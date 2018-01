Vực dậy Vinalines, thành lập đội tàu thí điểm

Phát biểu tại lễ tổng kết Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) hôm qua, 23/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng quá trình thực hiện tái cơ cấu của Vinalines từng rất khó khăn khi thu không đủ chi, âm vốn, nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên đến thời điểm này, Vinalines giống con tàu vượt qua được con sóng lớn, thoát cảnh “tàu chìm”. Ông Thể đánh giá việc Vinalines lãi 500 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 800 tỷ đồng chưa phải là con số lớn so với các doanh nghiệp nhưng là một tín hiệu rất đáng mừng.

Tuy nhiên, Vinalines vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và kỳ vọng của đất nước. "Không phải ngẫu nhiên mà Đảng, Nhà nước, chính phủ trước đây tập trung nguồn lực cho Vinashin, Vinalines. Ngành vận tải biển quan trọng nhất với đất nước chứ không phải hàng không, đường bộ, đường thủy hay đường sắt. Hoa quả, tôm cá và các hàng hóa khác của chúng ta chủ yếu xuất khẩu qua đường biển, có xuất khẩu mới đưa đất nước cất cánh", ông Thể nói.

Ông Thể cũng yêu cầu rà soát, đề xuất chính sách thay đổi đội tàu, xem xét mở rộng cảng phù hợp. Cho rằng vận tải biển bị các hãng tàu nước ngoài thao túng do làm giá, hàng hóa kém sức cạnh tranh, ông Thể chỉ đạo Vinalines nghiên cứu đề xuất phát triển vận tải biển ra nước ngoài.



Ngoài ra ông đề nghị Vinalines nên hình thành một số mô hình để từ đó thành lập đội tàu và nhân rộng thí điểm. Tổng công ty hoàn toàn có thể trở thành tập đoàn lớn nếu thu hút được 40 - 50% thị phần vận tải xuất nhập khẩu của VN.



Theo báo cáo của Vinalines, mức lỗ của đội tàu năm 2017 đã giảm 53,2% so với năm 2016 và gần 50% so với kế hoạch. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Vinalines đã có nhiều bước chuyển biến khi doanh thu hợp nhất gần 16.000 tỉ đồng (đạt 114,8 % so với kế hoạch); lợi nhuận đạt 515 tỉ đồng. Hiện Vinalines đang lên kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư chiến lược công ty mẹ và sẽ được thực hiện trước 30.6.

​Sỹ Lực