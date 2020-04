Xuất khẩu cá tra có tín hiệu hồi phục ở thị trường Mỹ, Trung Quốc

Quảng cáo

Theo Vasep, đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thủy sản tại một số khu vực thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, nửa đầu tháng 3/2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Đây là tín hiệu lạc quan cho các DN xuất khẩu cá tra đi Mỹ trong bối cảnh cả năm 2019, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này sụt giảm. Tính đến giữa tháng 3/2020, Mỹ là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, chiếm 18,8% tổng giá trị xuất khẩu cá tra.



Vasep cho biết, kể từ tháng 2/2020, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông đã khởi động trở lại và hoạt động xuất khẩu đang dần trở lại bình thường. Chỉ trong nửa đầu tháng 3/2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã gần 13 triệu USD, tăng 1 triệu USD so với cả tháng 2/2020 trước đó.



Theo Vasep, nếu tốc độ tăng như dự đoán, một số DN cá tra tự tin nhận định rằng, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc trong các tháng tới có thể tăng 40-50%.



Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang các thị trường khác như EU, ASEAN, Brazil, Mexico, Colombia, Australia đều giảm. Tính đến nửa đầu tháng 3/2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang ASEAN giảm trên 25%; EU giảm 47%; Brazil giảm hơn 14%, Mexico giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước.



Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng lớn tới thị trường EU khi hoạt động vận chuyển hàng hóa, giao nhận không thể thực hiện được do chính sách phong tỏa nhằm kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu tiêu thụ hàng thủy sản, trong đó có cá tra tại các siêu thị châu Âu có chiều hướng gia tăng.



Theo Vasep, trước mắt, trong tháng 4/2020, có thể tại một số thị trường, xuất khẩu cá tra vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái do hoạt động vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn. Tuy nhiên, những động thái khởi sắc từ một số thị trường lớn giúp cho các DN có thể nhận ra những tích cực trong thời gian tới đây.



Hiện nay, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn đang xoay quanh mức 18.000-18.800 đồng/kg. Đây là giá thấp nhất trong vòng khoảng 10 năm lại đây.



Do tình hình xâm ngập mặn, một số thị trường xuất khẩu đang tạm lắng khiến cả nhà máy và người nuôi giảm tốc độ thả ao. Sản lượng thu hoạch dự kiến trong 2 tháng sắp tới giảm. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện để giá cá tra nguyên liệu có thể tăng trong thời gian tới.



Nam Khánh