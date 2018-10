Xuất khẩu cá tra sẽ cán đích 2,1 tỷ USD

Theo Bộ NN&PTNT, hiện tổng diện tích thả nuôi cá tra là 4.471ha (tăng 10% so 2017), sản lượng thu hoạch 942.400 tấn (tăng 9,3%), giá trị xuất khẩu đạt 1,68 tỷ USD (tăng 29,2%). Tình hình thị trường thế giới diễn biến rất nhanh theo hướng có lợi cho XK cá tra. Ngày 14/9, Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố dự thảo công nhận tương đương đối với cá tra Việt Nam. Ngày 10/9, Bộ Thương mại Mỹ ban hành kết luận sơ bộ thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) đối với sản phẩm cá tra và basa của Việt Nam là 0,0-2,39 USD/kg (POR13 là 0,69-7,74 USD/kg).

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, trong khi thị trường EU đã chuyển hướng tăng trưởng tích cực... Những yếu tố trên đã tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy giá cá tra nguyên liệu và giá phi lê tăng cao nhất từ trước tới nay.

Trong công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nuôi cá tra vùng ĐBSCL về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất cá tra mới đây, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh này khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư nguồn lực vào nghiên cứu, sản xuất giống cá tra chất lượng cao, thực hiện tốt Đề án giống cá tra 3 cấp đã được Bộ phê duyệt.

Quản lý chặt chẽ điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm cá tra theo quy định tại Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 về quản lý nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và chất lượng con giống. Tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến cá tra...

Xuất khẩu tăng trưởng ổn định

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết đến hết tháng 9, XK cá tra sang Trung Quốc - Hong Kong vẫn tăng trưởng dương và dẫn đầu thị trường XK của cá tra Việt Nam, với giá trị XK đạt 376,8 triệu USD (tăng 30,8% so cùng kỳ 2017), chiếm 23,6% tổng giá trị XK cá tra Việt Nam và dự báo vẫn tăng trưởng ổn định cho đến cuối năm. Với thị trường Mỹ, đến hết tháng 9, tổng giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% và dự báo các tháng cuối năm tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định.

Sau nhiều năm liên tục tăng trưởng âm, XK cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu khả quan. Đến hết tháng 9/2018, giá trị XK cá tra sang EU đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so cùng kỳ 2017 và dự báo mức tăng trưởng tiếp tục duy trì cho đến hết năm 2018. Giá trị XK cá tra sang thị trường ASEAN 9 tháng đầu năm cũng tăng cao, đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó, riêng quý III, XK sang Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh.

Theo VASEP, tính đến hết quý III/2018, tổng giá trị XK thủy sản cả nước đạt 6,42 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, XK tôm đứng đầu với 2,6 tỷ USD, giảm 4% so cùng kỳ 2017. Dự báo XK thủy sản quý IV sẽ đạt kim ngạch khoảng 2,5 tỷ USD, đưa kim ngạch cả năm 2018 đạt khoảng 8,9 - 9 tỷ USD (tăng 7%). Trong đó, XK cá tra sẽ cán đích với mức 2,1 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước.

Cảnh Kỳ