Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá thịt lợn xuống 75.000 đồng/kg

Dịch tả lợn châu Phi cơ bản được khống chế



Sáng 13/2, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc năm 2020.

Chia sẻ với phóng viên bên lề hội nghị, ông Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, cho đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã ở dưới đáy của chu kỳ, cơ bản được khống chế.



Lũy kế từ đầu tháng 02/2019 đến ngày 11/02/2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 8.548 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là 5.988.697 con; với tổng trọng lượng là 342.091 tấn (chiếm khoảng 9,0% tổng trọng lượng lợn của cả nước).



Trong đó, tháng 12/2019 đã buộc phải tiêu hủy 38.172 con, giảm 97% so với tháng 5/2019 (tháng cao điểm, buộc phải tiêu hủy hơn 1,27 triệu con lợn); tháng 01/2020 buộc phải tiêu hủy 12.037 con (giảm 99% so với tháng 5/2019).



Đến nay, đã có 8.200 xã (chiếm 96% tổng số xã có dịch) đã qua 30 ngày; trong đó, 30 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã qua 30 ngày; 29 tỉnh, thành phố có trên 85% số xã đã qua 30 ngày.



Hiện còn 348 xã thuộc 116 huyện của 33 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là 286.532 con chưa qua 30 ngày. "Dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, hầu hết các địa phương đã qua 30 ngày. Đây là điều kiện cần thiết để tổ chức nuôi tái đàn lợn" - ông Long nói.



Còn theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), tại thời điểm tháng 12/2019, tổng đàn lợn của cả nước đạt trên 24,9 triệu con, giảm 11,5%, trong đó đàn nái còn trên 2,7 triệu con, giảm so với năm 2018 là 31,8%.

Hiện, tổng đàn lợn của cả nước ở mức 24 triệu con. Ảnh: I.T



Tính đến giữa tháng 12/2019 giá lợn hơi đã đạt mốc bình quân 80.000 đồng/kg, đặc biệt là giá lợn hơi tại miền Bắc có nơi, có ngày tới mức trên 90.000 đồng/kg.



Sau khi dịch qua đỉnh điểm vào tháng 5/2019, việc tái đàn đã được triển khai ngay tại các địa phương. Tuy nhiên, thời gian phục hồi đàn lợn cần khoảng 5-7 tháng.



Theo báo cáo của các địa phương và các doanh nghiệp chăn nuôi, từ tháng 01/2020 đã có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn. Dự báo sẽ tăng cao từ tháng 02/2019 và nguồn cung thịt lợn cho năm 2020 đạt khoảng 4 triệu tấn (trong điều kiện kiểm soát tốt được dịch bệnh).



Giảm giá heo hơi xuống dưới 75.000 đồng/kg



Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá heo hơi xuống dưới 75.000 đồng/kg để bình ổn thị trường thịt lợn. Ảnh: I.T



"Bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã qua thời kỳ phát bệnh, các doanh nghiệp, người dân đã thực hiện các biện pháp khống chế tốt. Tốc độ tái đàn tăng rất nhanh. Ở các địa phương quy mô hộ nuôi 100-200 con có những nơi tái đàn lần thứ 2" - Bộ trưởng nói.



Cũng theo Bộ trưởng Cường, từ tháng 10/2019 chúng ta đã có chủ trương tái đàn, tốc độ tái đàn nhanh, bài bản, yêu cầu đăng ký để đảm bảo điều kiện. Đến nay, lợn tái đàn đã được xuất bán ra thị trường”



"Cố gắng tháng 10 năm nay ngành chăn nuôi lợn sẽ ổn định giống như thời điểm trước khi có dịch. Song, bản chất sẽ thay đổi, số hộ chăn nuôi giảm đi, đàn lợn giảm nhưng sản lượng thịt lợn lại tăng, hộ nuôi lớn nhiều, hộ nuôi nhỏ lẻ ít tham gia. Các doanh nghiệp chăn nuôi, hộ chăn nuôi lớn đều đi theo hướng an toàn sinh học" - Bộ trưởng dự đoán.



Riêng về giá lợn, trong tuần tới này Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong ngành giảm xuống mức giá 75.000 đồng/kg.



“Phải bảo vệ thị trường bền vững, tôi khuyến nghị doanh nghiệp giảm giá ngay lập tức”. Theo Bộ trưởng Cường, giá lợn hơi xuất chuồng 75.000 đồng/kg là hợp lý.



"Nếu doanh nghiệp không chịu giảm giá thì chúng ta có luật, Bộ sẽ rà soát những ưu đãi trước đó mà doanh nghiệp được hưởng để tiến hành thay đổi. Còn doanh nghiệp nào thực hiện tốt việc giảm giá sẽ được biểu dương ngay" - người đứng đầu ngành nông nghiệp cương quyết.



Bộ trưởng Cường cho rằng, các doanh nghiệp chăn nuôi đầu ngành phải biết bảo vệ thị trường sản xuất bền vững. Giá thịt lợn phải ở mức độ hợp lý hài hòa thì mới bền vững.



Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2020 tăng khá cao (1,23%) so với tháng 12 trước đó. Nguyên nhân chính là mặt hàng thịt lợn, tuy nguồn cung đủ và giá bán không còn ở mức đột biến như thời gian trước nhưng mặt bằng giá vẫn ở mức cao (80.000-86.000 đồng/kg hơi) như trước Tết, tác động không nhỏ đến diễn biến chung của thị trường.



Từ thực tế đó, Ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa mặt bằng giá thịt lợn xuống mức hợp lý và dần xuống mức bình thường như trước khi có dịch trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, công khai minh bạch chi phí, giá thành, giá bán.



Theo Dân Việt