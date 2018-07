Yêu cầu Tập đoàn Hóa chất gỡ vướng 4 dự án thua lỗ

Theo Thứ trưởng An, trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã có những nỗ lực vượt bậc và kết quả sản xuất kinh doanh có những dấu hiệu tích cực.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng yêu cầu Vinachem đẩy mạnh, hoàn thiện khung giải pháp tháo gỡ các vấn đề của 4 dự án nghìn tỷ đầu tư thua lỗ và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn tập đoàn. Theo đó, tập đoàn cần tập trung những cán bộ tốt nhất cho các công ty này đồng thời phải khắc phục tâm lý sợ đầu tư hiện nay cũng như tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị, tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong tập đoàn và quan tâm đặc biệt đối với vấn đề môi trường, an toàn hóa chất.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem cho hay, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinachem tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, do tác động của các chính sách, quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Vinachem còn gặp các khó khăn về nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Sáu tháng đầu năm 2018 lợi nhuận cộng hợp toàn tập đoàn đạt 402 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch năm, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế 6 tháng ước đạt 878 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch năm.

Thục Quyên