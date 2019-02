Thiếu úy công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

TPO - Ngày 15/2, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc, một cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.