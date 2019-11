Ai đang hợp thức hóa vi phạm cho Cty nước sông Đuống?

Đánh bóng golf xuống hồ lắng



Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Tập đoàn Aqua One kiêm Chủ tịch Công ty CP Nước mặt sông Đuống tập golf trong Nhà máy nước mặt sông Đuống. Đáng nói, bóng golf được đánh thẳng xuống hồ sơ lắng.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong hàng rào nhà máy thì an ninh nguồn nước, công trình cấp nước phải được bảo vệ tuyệt đối, nghiêm ngặt. Trong đó có cả việc kiểm soát người ra, vào công ty. Nếu có hành động đánh bóng golf xuống mặt hồ lắng là vi phạm nguyên tắc đảm bảo an toàn nguồn nước.