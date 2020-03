Công dân điện tử: Bắt đầu từ dịch vụ công trực tuyến

Quảng cáo

Anh Đỗ Văn Đông (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cho biết, khi làm thủ tục khai sinh cho con anh khá bất ngờ vì sự tiện lợi của dịch vụ công. Thực tế, chỉ cần có điện thoại thông minh, đăng ký trên trang web trực tuyến https://dichvucong.hanoi.gov.vn/nop-truc-tuyen, sau 5 phút anh đã hoàn tất đăng ký. Giấy hẹn được gửi qua email. Sau 5 ngày anh chỉ cần mang hồ sơ gốc đến đối chiếu và nhận được 3 loại giấy tờ là khai sinh, bảo hiểm y tế và nhập khẩu vì đây là các thủ tục liên thông với nhau. Thay vì phải đi lại nhiều lần, đến 3 cơ quan và làm 3 bộ hồ sơ, thì nay người dân chỉ phải đi lại 1 lần, đến duy nhất cơ quan nhà nước 1 lần.

Ở phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), người dân còn được các em học sinh cấp 3 trên địa bàn hỗ trợ trong những ngày cao điểm. Lãnh đạo UBND phường Hàng Bài cho biết, đây là một trong những sáng tạo của phường nhằm tuyên truyền, phổ biến về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 cho người dân trên địa bàn. Tại phường Hàng Bài, mới chỉ có 45% người dân làm thủ tục online tại nhà, một bộ phận người dân vẫn muốn đến tận nơi để “có gì còn hỏi cho dễ”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tất cả các hồ sơ đều được nộp 100% trực tuyến, nếu người dân không làm được, cán bộ “Một cửa” sẽ hỗ trợ. Thông thường, người trẻ sẽ được hướng dẫn để tự làm, còn với người lớn tuổi có khó khăn khi sử dụng máy tính, cán bộ sẽ hỗ trợ điền hộ thông tin. Được biết, thời gian gần đây, quận Hoàn Kiếm thực hiện tuyên truyền đồng loạt về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến vào các trường học. Bởi quận xác định đây chính là những “công dân điện tử”, sẽ là thế hệ chủ yếu thực hiện dịch vụ trực tuyến của chính quyền điện tử.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện mang lại nhiều thuận lợi cho tổ chức công dân. Quận đã bố trí máy tính, máy quét có nối mạng Internet, mạng không dây để người dân sử dụng đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 tại bộ phận “Một cửa” quận và 18 phường. Năm 2019, cấp quận đã tiếp nhận 4.616 hồ sơ trực tuyến mức 3, 4; cấp phường tiếp nhận 12.889 hồ sơ.

Góp phần giảm tham nhũng vặt



Ngày 4/3, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội tổ chức kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại quận Hoàn Kiếm.

Ngoài những kết quả đạt được, tại một số phường của quận như Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, hiện nay các yếu tố kỹ thuật, đường truyền, thủ tục chưa thực sự thuận tiện nên mất thời gian khi tải hồ sơ; thủ tục khai sinh (nhất là sinh đôi), trích lục khai tử (chứng tử) còn hạn chế… nên người dân vẫn thường xuyên phải ra phường để được giải đáp, hỗ trợ. Bên cạnh đó, hiểu biết của công dân về tên gọi thủ tục hành chính chưa tốt nên nhiều người thực hiện lần đầu còn bỡ ngỡ.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tạo thuận tiện hơn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời góp phần “giảm tham nhũng vặt”.

Nếu kỹ thuật, quy trình chưa thuận tiện khiến người dân phải đến tận nơi thì không còn tác dụng cải cách nữa. Do đó, Sở TT&TT sẽ tham mưu để tháo gỡ vướng mắc. Giám đốc Sở TT&TT cũng lưu ý các quận, huyện bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố nêu rõ, mục tiêu cơ bản năm 2020 của thành phố là tích hợp toàn bộ các thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công vào một cổng thông tin để người dân sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 sẽ có những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính và ứng dụng dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến phải được thực hiện quyết liệt để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch và hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch hành chính.





Hiểu Minh