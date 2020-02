Công nhân 'trắng đêm' sửa chữa mặt cầu Vĩnh Tuy

Quảng cáo

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội vừa lên phương án phân luồng, tổ chức lại giao thông qua cầu Vĩnh Tuy để sửa chữa, thay thế khe co giãn, xử lý lún đầu cầu.

Theo đó, bắt đầu từ đêm ngày 25/2, Sở GTVT Hà Nội tổ chức thay thế, sửa chữa 14 khe co giãn trên cầu Vĩnh Tuy; xử lý hư hỏng mặt cầu phạm vi 3 nhịp N7, N8, N9 hướng đi từ Long Biên sang Minh Khai. Đồng thời sửa chữa lún mặt đường đầu cầu trong phạm vi 100m tính từ mố hướng về phía Minh Khai.

Trong quá trình thi công, c ác nhà thầu tổ chức rào chắn 1/2 mặt cầu Vĩnh Tuy tại vị trí thi công để thi công khe co giãn, sử dụng 1/2 mặt cầu còn lại để phân luồng hai chiều cho các phương tiện. Cùng với đó, nhà thầu bố trí hàng rào phân cách 2 chiều xe chạy, có dải phản quang, đèn nháy, bố trí người hướng dẫn tại 2 đầu của vị trí thi công; có người hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc tại các vị trí thi công.

Ngoài ra phải bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo và đèn tín hiệu trên đoạn thi công, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Lắp đặt biển báo chỉ dẫn, hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện tại các lối lên, xuống ở các nút giao trên đường QL5, các lối lên cầu Vĩnh Tuy và cách phạm vi thi công ít nhất 500m, nhắc lại tại phạm vi 300m, 150m, 100m và tại vị trí thi công.

Đặc biệt, Sở GTVT yêu cầu, toàn bộ công tác thi công chỉ được thực hiện vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Thời gian thực hiện từ ngày 25/2 đến ngày 25/4.

Ghi nhận của PV, từ 22 giờ ngày 25/2, Hà Nội bắt đầu tổ chức thay thế, sửa chữa 14 khe co giãn trên cầu Vĩnh Tuy. Để phục vụ thi công công trình, rất nhiều máy móc được đưa đến cùng với đó là hàng chục công nhân. Trong quá trình thi công, các nhà thầu tổ chức rào chắn 1/2 mặt cầu Vĩnh Tuy tại vị trí thi công để thi công khe co giãn. Luôn có người hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Khe co giãn, mặt cầu hư hỏng, lún mặt đường trên cầu Vĩnh Tuy sẽ được sửa chữa. Toàn bộ công tác thi công chỉ được thực hiện vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Thời gian thực hiện từ ngày 25/2 đến ngày 25/4. Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và Long Biên. Cầu được khởi công xây dựng ngày 3/2/2005 và thông xe vào ngày 26/9/2010. Cầu được thiết kế có 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn xe hỗn hợp với chiều dài gần 5km, tổng mức đầu tư lên đến 5.500 tỷ đồng.

Duy Phạm