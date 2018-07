Hà Nội chỉ thu hồi được 2,4 tỷ đồng từ tài sản tham nhũng

Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, từ ngày 1/12/2017 đến ngày 31/5/2018, số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là 131,765 tỷ đồng, số tài sản bị thu hồi là 2,470 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 2%.

Theo ông Toàn, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 69 tổ chức đảng và 181 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 30 tổ chức đảng và 107 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 63 đảng viên; thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 440 đảng viên, tổ chức giám sát đối với 343 tổ chức đảng và 267 đảng viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của HĐND thành phố Hà Nội, ông Toàn cho biết cơ quan này đã kiểm tra 245 tổ chức đảng và 738 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận 191 tổ chức đảng, 699 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 2.054 đảng viên, tổ chức giám sát đối với 2.329 tổ chức đảng và 3.501 đảng viên.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, ông Toàn thông tin, thời gian vừa qua, Công an thành phố đã khởi tố 60 vụ/194 bị can. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan Trung ương chuyển đến được các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Do đó, tình hình tham nhũng, lãng phí đã được kiềm chế, từng bước ngăn chặn.

Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, theo ông Toàn, thành phố đã tiết kiệm, tiết giảm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được 14.424.729 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của 8 sở, ngành, quận, huyện thuộc phạm vi quản lý của thành phố, áp dụng từ ngày 1/3/2017.

Hoàng Phong