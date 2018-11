Hà Nội 'đòi' tỉnh Điện Biên, Bộ Tài chính giao lại đất vàng

UBND TP Hà Nội vừa trả lời ý kiến cử tri, trong đó tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến việc thu hồi trụ sở một số cơ quan để xây trường học.

Cụ thể, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND TP kiểm tra, rà soát lại trụ sở của các cơ quan không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu, Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Nhà máy in Thống Nhất 29 Lý Quốc Sư) bàn giao lại cho quận xây trường học và công trình công cộng.

Trả lời câu hỏi trên, UBND TP Hà Nội cho biết, đối với nhà đất tại số 49 Phan Bội Châu (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu) từ tháng 12/2017, TP đã có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại cho TP quản lý, sử dụng để xây trường mầm non công lập phục vụ nhân dân và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong khu vực. (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trước đây do tỉnh Lai Châu quản lý. Kể từ năm 2004, tỉnh Lai Châu tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, nhà khách nói trên do Điện Biên quản lý).

Hà Nội đã xây dựng nhiều trường công lập trong nội thành trong những năm gần đây.

Với nhà đất tại số 136 Hàng Bông và số 24 Lý Quốc Sư của Công ty in Thống Nhất, từ tháng 3/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức, đơn vị, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn. TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm có kế hoạch kiểm tra đối với Công ty in Thống Nhất tại địa chỉ nêu trên, nếu phát hiện có sai phạm sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét giải quyết, xử lý theo quy định. Đối với cơ sở nhà đất tại số số 38 phố Thuốc Bắc,TP Hà Nội cho biết, trước đây là trụ sở của Kho bạc quận Hoàn Kiếm, sau khi đầu tư xây dựng và chuyển về trụ sở mới tại số 72 Quán Sứ từ năm 2017, khu nhà này đóng cửa không sử dụng. Tháng 9/2017, UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước xem xét có văn bản điều chuyển cơ sở nhà đất tại số 38 phố Thuốc Bắc về UBND TP Hà Nội để giao cho quận Hoàn Kiếm tiếp nhận, quản lý xây dựng trường Mẫu giáo 1/6. Tháng 5/2018, Bộ Tài chính có văn bản gửi TP với nội dung dự kiến chuyển giao cơ sơ 38 Thuốc Bắc cho Hà Nội quản lý, bố trí làm quỹ nhà, đất hỗ trợ tái định cư cho một số hộ dân tại số 30 Cát Linh khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng trụ sở kho bạc Nhà nước tại 32 Cát Linh, Hà Nội. Đến tháng 9/2018, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính đã chủ trì họp cùng liên ngành và thống nhất báo cáo UBND TP có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất tại số 38 Thuốc Bắc theo phương án giao quận Hoàn Kiến tiếp nhận, quản lý để xây dựng trường Mẫu giáo 1/6 nhằm đáp ứng nhu cầu cho cộng đồng dân cư. Cử tri quận Tây Hồ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quận hoàn thiện hồ sơ để TP ban hành quyết định thu hồi đất tại số 282 Lạc Long quân xây dựng trường mầm non công lập. Đây là khu đất do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị UDIC đang quản lý sử dụng làm bãi để xe. Trả lời câu hỏi trên, UBND TP Hà Nội cho biết, tháng 2/2018, TP đã có văn bản giao quận Tây Hồ khẩn trương đầu tư xây dựng trường mầm non công lập tại ngõ 282 đường Lạc Long Quân bằng nguồn vốn ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, cử tri quận Thanh Xuân cũng đề nghị TP dành một phần đất của các cơ quan, đơn vị đang di dời ra khỏi địa bàn phường Thượng Đình để xây dựng trường công lập. UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy hoạch các trường học đã được xác định cụ thể tại các khu đất trên địa bàn phường Thượng Đình. Các “ông lớn” thôn tính đất vàng: Hà Nội quyết tâm thu hồi? Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đại biểu HĐND cho rằng có sự nể nang trong xử lý các khu đất vàng của các tập đoàn tư nhân lớn.

