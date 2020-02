Hà Nội: Rào chắn 1/2 lòng đường trên cao Vành đai 3 để sửa chữa

Quảng cáo

Cụ thể, văn bản phân luồng giao thông số 1021 do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký cho biết, để thay thế sửa chữa khe co giãn trên đường Vành đai 3 đoạn cầu Mai Dịch – cầu Dậu, từ cuối tuần này đến 25/4 (khoảng 2 tháng), Sở GTVT thực hiện việc phân luồng để phục vụ thi công, bao gồm: Rào chắn một 1/2 mặt đường Vành đai 3 theo một chiều tại vị trí thi công, 1/2 lòng đường còn lại được phân luồng tổ chức giao thông để phương tiện đi trong thời gian thi công.

Sở GTVT yêu cầu Thanh tra giao thông, đơn vị thi công bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo và đèn tín hiệu trên đoạn thi công, đảm bảo cho các phương tiện đi lại, bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông cục bộ tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc tại các vị trí thi công.

Lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng từ xa cho các phương tiện tại các lối lên, xuống các nút giao Mai Dịch – Phạm Hùng, Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến. Có phương án ứng trực để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông như bố trí xe cẩu, tấm tôn, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng, người hướng dẫn giao thông…

Thời gian thi công sửa chữa chỉ được thực hiện vào ban đêm từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Theo Sở GTVT Hà Nội, đường trên cao Vành đai 3 đoạn cầu Mai Dịch – cầu Dậu có tổng số tổng số 53 khe co giãn, trong đó chiều Mai Dịch – cầu Dậu 25 khe, chiều cầu Dậu đi Mai Dịch 28 khe, sau gần 10 năm được Bộ GTVT thi công xong và bàn giao cho thành phố Hà Nội tiếp quản, điều tiết giao thông đến này hầu hết các vị trí khe co giãn đã hỏng, vỡ, không đảm bảo giao thông. Do vậy, cùng với việc duy tu, bảo dưỡng, dịp này Sở GTVT đã thay thế các khe co giãn bị hư hỏng.

Anh Trọng