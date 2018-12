Không có 'ngoại lệ' cho biệt thự phá vỡ quy hoạch đô thị

Ngày 12/5, bên lề kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, PV Tiền Phong đã có buổi trao đổi với Bí thư quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải về việc nhiều khu đô thị (KĐT) mới trên địa bàn quận như: Dự án Bắc Hà Tower - C37 nằm trong KĐT mới Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm); Dự án Foresa Villa của Cty Cổ phần TASCO; Dự án Five Star Mỹ Đình do Cty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI) làm Chủ đầu tư… có nguy cơ bị biến dạng do tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, nhiều biệt thự cơi nới, lấn chiếm diễn ra tràn lan. Trong khi đó, chính quyền thì lại điệp khúc "do lực lượng mỏng", đặc biệt có nơi chấp thuận cho vi phạm như một hình thức: "phạt cho tồn tại".

KĐT Foresa Villa Xuân Phương.

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư quận Nam Từ Liêm cho biết, sẽ cương quyết xử lý tất cả những trường hợp phá vỡ quy hoạch KĐT. Trong các dự án đã nêu, dự án Bắc Hà Tower – C37 là có nhiều nhà cơi nới sai phép nhất, quận đã giao cho phường lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết cưỡng chế tại dự án này. Ở đây không chỉ có sai phạm riêng biệt thự của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) sai phạm, mà còn có nhiều công trình khác. “Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với tất cả các công trình có sai phạm trong dự án”, ông Nguyễn Văn Hải nêu.

Đối với dự án Five Star Mỹ Đình, sau khi loạt biệt thự cơi nới thêm tum, tầng phá vỡ kiến trúc KĐT bị UBND quận ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, UBND quận không tiếp tục cưỡng chế sau thời gian quy định mà lại ra văn bản chấp thuận đề xuất Cty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (Chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ chấp thuận điều chỉnh phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ công trình, cấp Giấy phép xây dựng bổ sung công trình Dự án theo đúng quy định. Bí thư quận Nam Từ Liêm thông tin, ông chưa nắm được nội dung này, ông sẽ kiểm tra lại và thông tin lại với cơ quan truyền thông.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tự ý thay đổi kiến trúc mặt đứng không đúng với quy hoạch... tại các khu đô thị, các khu nhà thấp tầng và biệt thự liền kề trên địa bàn diễn ra ngày một phổ biến. Sở Xây dựng đã có công văn về việc cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chính quyền các địa phương, đội thanh tra xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp biệt thự, công trình vi phạm cơi nới, lấn chiếm nhằm bảo đảm sự an toàn của người dân, không gian kiến trúc và mỹ quan đô thị; nghiêm túc xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý khi để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Trần Hoàng