Không khí Hà Nội vượt ngưỡng gần nửa số ngày trong Quý 3/2018

Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GREEN ID) vừa công bố báo cáo chất lượng không khí Quý 3/2018 tại Hà Nội và TPHCM. Tại Hà Nội, báo cáo sử dụng dữ liệu từ trạm quan trắc của Đại sứ quán Hoa Kỳ và thiết bị đo nhanh Air Visual Node tại 2 điểm, gồm đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân và đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Theo đó, Hà Nội có chất lượng không khí khá tốt trong quý III năm nay với nồng độ PM 2.5 trung bình ngày là 30,2 µg/m3. Mức này thấp hơn nhiều so với Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QVCN 05/2013/BTNMT (50 µg/m3). Chỉ có một ngày nồng độ PM 2.5 trung bình ngày vượt quá Quy chuẩn. Tuy nhiên, so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về chất lượng không khí, quý III năm 2018 có 41 ngày nồng độ PM 2.5 trung bình vượt quá giới hạn cho phép.

Bụi PM 2.5 (các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, bằng 1/30 sợi tóc con người) được coi là tử thần trong không khí. Do có khả năng len sâu vào phổi, đi trực tiếp máu, bụi PM 2.5

Theo GREEN ID, so với hai quý trước trong cùng năm 2018, quý này có chất lượng không khí tốt nhất với số ngày có chỉ số AQI ở mức tốt nhiều hơn. AQI trung bình của quý I và II lần lượt là 137 và 86, cao hơn so với quý này là 79,4.

Lý giải về điều này, GREEN ID cho biết, điều kiện thời tiết trong mùa mưa là một trong những yếu tố lý giải sự cải thiện của chất lượng không khí trong quý này. Mặc dù tổng quan chung chất lượng không khí của quý là khá tốt, nhưng dữ liệu cho thấy xu hướng mức độ ô nhiễm tăng nhẹ qua từng tháng của quý, dự đoán chất lượng không khí có thể xấu trở lại trong quý cuối cùng của năm. Đây cũng là xu hướng đã diễn ra trong hai năm qua.

Tại TP HCM, chất lượng không khí tốt hơn Hà Nội. Nồng độ PM 2.5 trung bình ngày của thành phố Hồ Chí Minh trong quý này là 18,4 µg/m3 , trong khi Hà Nội là 30,2 µg/m3. So với Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QVCN 05/2013/BTNMT (50 µg/m3), thành phố Hồ Chí Minh không có ngày nào vượt quá Quy chuẩn. So với hướng dẫn của WHO cũng chỉ có 9 ngày vượt quá giới hạn cho phép (25 µg/m3 ).

Báo cáo về chất lượng không khí của Hà Nội và TPHCM được GREEN ID thực hiện định kỳ hàng quý, hàng năm từ 2016 đến nay. Báo cáo được một số chuyên gia đánh giá có mức độ tin cậy mang tính tham khảo.

- Nguyễn Hoài