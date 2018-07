Nhiều tuyến đường ở Hà Nội chìm trong 'biển nước'

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm qua (20/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm; riêng Sơn La, Hòa Bình và khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm như: Minh Đài (Phú Thọ) 279mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 117mm, Sơn Tây (Hà Nội) 142mm, Hà Đông (Hà Nội) 126mm, Ba Vì (Hà Nội) 174mm…