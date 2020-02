Săn sương mù bên hồ Hoàn Kiếm

Nhiếp ảnh gia Tạ Toàn thuộc CLB tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cho biết:" Tôi đến đây từ sáng sớm cùng các anh em trong câu lạc bộ để ghi lại khoảnh khắc đẹp tại tháp rùa,mỗi người một kiểu chụp,không một bức ảnh nào giống bức ảnh nào vì có người lấy tháp rùa,có người lấy lộc non và nếu may mắn thì thì chớp được chim đậu trên cành non cùng với tháp rùa cộng với mặt nước hắt lên tạo một bức ảnh tuyệt vời"