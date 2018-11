Vụ ô tô lao xuống sông hồng: Cho ô tô đi làn xe máy là sai thiết kế

Tai nạn thảm khốc

Theo một số nhân chứng, khoảng hơn 19h ngày 3/11, một ôtô đi trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội. Khi đến nhịp cầu số 19 phía quận Long Biên, chiếc ô tô này mất lái, đâm văng vài mét lan can cầu và lao xuống sông Hồng, 5m lan can thuộc nhịp cầu số 19 bị gãy rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa làn đường phía ngoài hướng về trung tâm Hà Nội; 5m lan can thuộc nhịp cầu số 19 bị gãy và rơi xuống sông. 2 xe cứu hộ của lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại khu vực này. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng điều một chiếc cano tìm kiếm trên sông. Rạng sáng 4/11, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa thi thể 2 người trong chiếc xế hộp tông qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội) lao xuống sang Hồng sau nhiều giờ tìm kiếm.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND TP - ông Nguyễn Văn Sửu trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cả hai người tử nạn đều là nữ và độ tuổi khá trẻ.

Cho phép ô tô chạy vào làn xe máy-có đúng quy định?

Theo Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (Bộ GTVT), cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng, trên quốc lộ 1A tại km170+200, nối trung tâm quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên và là cửa ngõ giao thông huyết mạch của Hà Nội. Chiều dài cầu 1.230m gồm 21 nhịp: 11 nhịp thép; 10 nhịp bê tông trong đó 7 nhịp ở phía Hoàn Kiếm và phía Long Biên có 3 nhịp. Tải trọng: H30. Cầu chia làm bốn làn xe chạy hai chiều. Phía ngoài cùng có làn đường dành cho xe máy rộng 1,5m. Hai làn xe ô tô chạy phần giữa cầu. Cầu được xây 10/10/1983, đưa vào sử dụng 30/6/1985 và đã tiến hành sửa chữa từ năm 2002.

Lan can cầu tại vị trí tai nạn vừa được sửa lại

Như vậy có thể thấy, theo thiết kế đường “cánh gà” hai bên cầu Chương Dương chỉ dành cho xe máy, mặt đường và hệ thống lan can sắt (dạng răng lược) được xây dựng ở đây cũng chỉ đảm bảo cho xe máy lưu thông an toàn. Việc cho xe ô tô đi vào là không đúng thiết kế và hệ thống lan can ở đây cũng không đảm bảo khi có va chạm giao thông với ô tô xảy ra.