2 chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ: 'Về nhà thôi các anh ơi, các anh đã mệt rồi'

TPO - Những dòng nhật ký của một chiến sĩ công an trẻ là đồng đội của Đại uý Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) thuộc đội CSGT- TT công an quận Sơn Trà hy sinh vào tối 2/4 khiến nhiều người rơi nước mắt về hi sinh thầm lặng của các anh giữa đại dịch COVID-19.