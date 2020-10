2 người bị chém gục vì can vợ chồng em gái cãi nhau

Quảng cáo

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lên (45 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 17h ngày 27/9, Lên cùng anh vợ và cha vợ nhậu tại nhà ông Nguyễn Văn Thành ở cùng xóm. Khoảng hơn 22h Lên về tới nhà và xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc tức giận, người đàn ông này ra tay đánh con và dùng dao đe dọa khi vợ lao vào can ngăn. Hoảng sợ, bé gái chạy ra ngoài kêu người đến giúp.

Lúc này, anh Diệp Thanh Mộng và chị Diệp Thị Thủy (là anh, chị vợ của Lên) chạy đến can ngăn thì bị em rể vung dao chém trọng thương.

Sau khi gây án, Lên đã đến Công an xã Khánh Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Riêng, anh Mộng và chị Thủy được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kim Hà