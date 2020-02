3 tài xế 9X 'dính' ma túy, nồng độ cồn bị phạt hơn 110 triệu

Quảng cáo

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Nguyễn Quang Đức (SN 1990, ở khóm Vĩnh Bắc, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe ô tô 74A - 071.07 lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; không mang theo Giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy đăng ký xe.



Theo quyết định xử phạt, ngoài mức tiền phạt 35 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi vi phạm điều khiển xe ô tô trên lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, quy định tại điểm c, khoản 10, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, Đức bị phạt 350.000 đồng về hành vi điều khiển xe ô tô mà không mang theo GPLX, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 21 và bị phạt 350.000 đồng, do điều khiển xe ô tô mà không mang theo Giấy đăng ký xe, quy định tại điểm b, khoản 3, điều 21, Nghị định 100 của Chính phủ. Ông Đức bị tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng, kể từ ngày 20/2.

Cũng trong ngày 20/2, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Trần Nhật Tiến (SN 1995, ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Theo đó, ông Tiến bị mức tiền phạt 35 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi vi phạm là điều khiển xe ô tô 74A - 067.86 lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; ông Tiến cũng bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng, kể từ ngày 20/2.

Trước đó, vào ngày 14/2, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lê Long (SN 1994, trú tại TP Đông Hà) với tổng mức tiền phạt 40 triệu đồng. Cụ thể, ông Long bị phạt 35 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi vi phạm là điều khiển xe ô tô 74A - 105.51 lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở, quy định tại điểm a, khoản 10, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đồng thời, ông Lê Long bị phạt 5 triệu đồng, do điều khiển xe ô tô không có GPLX quy định tại điểm b, khoản 8, điểu 21, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.





H.Thành