4 'quý ông' điều hành đường dây gái 'tây' bán dâm ở Nha Trang

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Việt (40 tuổi; trú ở 53/18 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) về tội chứa mại dâm, Nguyễn Mạnh Thuyết (35 tuổi; trú thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp), Nguyễn Xuân Thiện (45 tuổi, trú 5/1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Huỳnh Công Đức (23 tuổi; trú thôn Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang) về tội Môi giới mại dâm.



Theo Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, trước đó vào đêm 15/10, một mũi trinh sát hình sự cơ quan này bất ngờ kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Mùa Hè nằm trong một con hẻm giữa phố Nguyễn Thiện Thuật với Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Thuyết tại cơ quan công an. Qua đó phát hiện hai phụ nữ quốc tịch Nga đang bán dâm cho hai gã đàn ông người Việt tại phòng 401 và 501. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Mạnh Thuyết cùng hai đối tượng hành nghề xe ôm là Nguyễn Xuân Thiện, Huỳnh Công Đức có hành vi môi giới, nhận tiền của khách làng chơi rồi điều gái mại dâm ngoại quốc đến Nhà nghỉ Mùa Hè để bán dâm, hưởng tiền hoa hồng trong mỗi cuộc “mây mưa”. Mỗi lần môi giới thành công, các "tú ông" thu của khách từ 5-7 triệu đồng rồi chia lại cho các cô gái.

Được biết ngoài việc khởi tố 4 đối tượng nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm đối với 2 gã khách người Việt và 2 gái bán dâm ngoại quốc.

Theo Công an Nhân dân