5 dân chơi 'lắc' xuyên đêm từ quán bar qua khách sạn

Chiều 29/1, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc cơ quan này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm một nhóm gồm 5 đối tượng mua ma túy để sử dụng trái phép trong quán bar và khách sạn.

Các đối tượng liên quan trong vụ sử dụng trái phép ma túy tại quán bar, khách sạn ở Huế

Trước đó, Nguyễn Đình Lý (sinh năm 1988, thường trú Đô Lương, Nghệ An), Trương Đình Hoàng (sinh năm 1993, trú Quảng Ninh, Quảng Bình), Nguyễn Bạch Thiên (sinh năm 1988, thường trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Bùi Đại Kim Sang (sinh năm 1992) và Bạch Thị Minh Tâm (sinh năm 1990, cùng trú tại Huế) rủ nhau mang theo ma túy (mua được từ một người lạ) vào một quán bar tại đường Lê Lợi, thành phố Huế để sử dụng. Sau khi rời quán bar, cả nhóm thuê phòng 417 khách sạn Victory (số 8 đường Nguyễn Hữu Thọ, Huế) để tiếp tục sử dụng số ma túy còn lại và bị lực lượng công an thành phố Huế bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 0,2046 gram Ketamine và 4 viên thuốc lắc MDMA có trọng lượng 1,806gram.

Tang vật ma túy do công an thu giữ được Tang vật ma túy do công an thu giữ được

Đến ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với nhóm đối tượng kể trên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn