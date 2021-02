5 thanh niên liều lĩnh đâm thuyền vào công an để cướp lại hàng lậu

Quảng cáo

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Huỳnh Hoàng Tuấn (24 tuổi), Lê Minh Điện (24 tuổi), Lê Hoàng Bửu (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi) và Đào Văn Thanh (21 tuổi) tất cả cùng ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Các đối tượng chống người thi hành công vụ để giật lại hàng lậu ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 31/1, Điện nhận được cuộc gọi của người một người quen ở Campuchia nhờ cảnh giới và canh đường để vận chuyển hàng lậu gồm: Bếp gas và xe đạp điện từ bên kia biên giới về địa phận phường Châu Phú A, TP Châu Đốc. Phi vụ trót lọt, Điện sẽ được trả tiền công 500 ngàn đồng.

Khoảng 6h15 ngày 1/2, vỏ lãi chở số hàng lậu đến tuyến sông Châu Đốc (thuộc địa phận ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú) thì bị lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh tỉnh An Giang phát hiện, kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy và để lại phương tiện cùng hàng hóa.

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc lực lượng đưa phương tiện cùng tang vật về chốt thì Điện đã liên hệ với Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn điều khiển vỏ lãi đuổi theo, rồi đâm vào phương tiện chở hàng lậu đang bị tạm giữ hòng giật lại.

Các đối tượng đã chống trả quyết liệt; thậm chí khống chế, xô ngã một Thượng úy xuống sông. Lúc này, Đại úy Lê Vũ Trường đã điều khiển cano đến thì các đối tượng lên vỏ lãi tẩu thoát.

Sau thời gian lẩn trốn, Điện, Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn đã đến Công an huyện An Phú đầu thú. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

