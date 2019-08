6 hotgirl thác loạn ma túy cùng hơn chục thanh niên trong quán karaoke

Quảng cáo

Tối 21/8, hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bất ngờ ập vào phòng hát một quán karaoke ở thị trấn Xuân An.

20 người đang mở tiệc ma túy bị công an phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 20 người (14 nam, 6 nữ, cùng trú tỉnh Nghệ An) đang nhảy nhót, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 7 mảnh vỡ viên nén màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 3 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an sau đã lập biên bản, đưa 20 khách về trụ sở làm việc. Họ khai thuê phòng hát để mở "tiệc ma túy" thì bị bắt.

Theo Zing