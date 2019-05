70 thanh niên phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 11/5, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết: "Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ việc 70 người tham gia sử dụng chất gây nghiện tại quán karaoke của Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức (khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức). Qua đây, công an tỉnh cũng sẽ rà soát lại toàn bộ các quán karaoke trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự".

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 9/5, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức. Tại 8 phòng hát đang hoạt động được mở nhạc rất lớn với 71 khách tham gia. Trong đó có 26 nữ và 45 nam đang say sưa sử dụng bia rượu và chất kích thích.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt quán karaoke hoạt động quá giờ quy định. Đồng thời, tại các phòng hát karaoke, cơ quan chức năng thu giữ nhiều bịch chất bột màu trắng cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. 71 khách tham gia được mời về cơ quan chức năng làm việc.

Qua kiểm tra nhanh của cơ quan chức năng có 70/71 đối tượng dương tính với chất Ketamin. Nhiều người bị tạm giữ để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí