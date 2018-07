8X bị bắt khi ở cùng người yêu 14 tuổi trong nhà nghỉ

Ngày 8/7, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho gia đình bảo lãnh Đặng Văn Thảo (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành), đồng thời lập hồ sơ xử lý nghi can này về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.Chiều một tuần trước, cảnh sát kiểm tra nhà nghỉ tại xã Tân Phú Đông, phát hiện Thảo đang thuê nhà nghỉ ở cùng Ngọc (tên đã thay đổi, 14 tuổi, ngụ Vĩnh Long).Thảo thừa nhận có quan hệ tình cảm với thiếu nữ kém anh ta 18 tuổi. Người này đưa Thảo đi chơi và dụ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Theo Zing